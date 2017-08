Almenys 41 morts i més d'un centenar de ferits en un accident de tren a Egipte

Dos trens que cobrien el trajecte entre Alexandria i les poblacions del Caire i Port Saïd van xocar el divendres a la tarda. Segons el ministeri de Salut egípci, 41 persones han perdut la vida i unes 132 han resultat ferides, dotze d'elles de gravetat. 47 persones van rebre l'alta dissabte al matí.

L'accident va produïr-se a les 14.15 h de la tarda, prop de l'estació suburbana de Khorshid, on va descarrilar la locomotora d'un dels trens i dos vagons de cua de l'altre. Un error en el canvi de vies del ferrocarril és la causa més probable de la col·lisió, segons el govern. Diversos testimonis, però, van informar del mal estat d'un dels trens, el que anava davant i cobria el trajecte entre Port Saïd i Alexandria. Segons aquestes fonts, el comboi s'hauria aturat diverses vegades a estacions on no havia de fer-ho.

En les hores posteriors a l'accident, molts internautes van criticar el govern pel mal estat de les infraestructures ferroviàries del país. El govern egipci ha reiterat que l'accident es va produir per un error humà, però divendres va anunciar que pagarà indemnitzacions als familiars de les víctimes. El fiscal general de l'estat, Nabil Sadek, va ordenar una investigació urgent.

مشهد مؤلم للركاب على الأرض في حادث تصادم قطار #الإسكندرية pic.twitter.com/eX2n5WpNW0 — Amr Elqazaz (@amrsalama) 11 d’agost de 2017

Un dels accidents ferroviaris més greus dels últims anys a Egipte

Si es confirma o augmenta la xifra de 41 morts i 132 ferits d'aquest accident a Alexandria, es tractaria d'un dels sinistres ferroviaris més greus dels últims anys. Les avaries, els retards i els accidents són freqüents a la vella i mal conservada xarxa ferroviària d'Egipte.

Egipte té una llarga historia d'accidents de tren. El més greu es va produir l'any 2002 amb un tren de la línia el Caire-Luxor, en què van morir 376 persones. L'últim accident de tren es va produir l'any 2015, quan almenys 7 persones van perdre la vida i 24 van resultar ferides en un xoc entre un tren i un autobús escolar prop del poble d'Al-Shuruq, al nord d'Egipte. La majoria de les víctimes eren nens. L'any 2012, en un accident que també va involucrar un autobús amb menors i un tren, van morir 52 persones: 49 nens, el conductor de l'autobús i dos monitors. 18 menors més van quedar ferits de gravetat.

L'accident del 2012 i altres que s'han produït al país van provocar un gran rebuig social i crítiques al govern per l'estat de les infraestructures. En total, i comptant les víctimes provisionals d'aquest divendres, més de 800 persones han mort en accidents ferroviaris a Egipte des del 1995.