El naufragi de les Nacions Unides a Alep

L'exèrcit sirià s'ha proclamat aquest dijous guanyador de la batalla d'Alep, i assegura que ha recuperat el control dels últims barris rebels, que han estat evacuats. En una declaració a la televisió estatal les forces lleials a Baixar al-Assad han assegurat que han netejat la ciutat de "terroristes", el terme amb què el règim descriu qualsevol forma d'oposició. Segons l'ONU 34.000 persones han estat evacuades.

A la ciutat bosniana de Srebrenica, que el 1995 va ser l’escenari de la pitjor massacre comesa a Europa des de la II Guerra Mundial, l’ONU es va limitar a evacuar les dones i les criatures de la neteja ètnica perpetrada per les tropes sèrbies. Vint-i-dos anys més tard, Ratko Mladic espera encara la sentència de la justícia internacional com a principal responsable polític de l’extermini. Almenys 15.000 persones van morir a la població i de res no els va servir la “protecció” promesa pels Cascos Blaus de l’ONU. Com deia Karl Marx, la història es repeteix, primer com una tragèdia i després com una farsa: i ara és Alep, la ciutat del nord de Síria que el règim de Baixar al-Assad i els seus aliats han aconseguit reconquerir després de quatre anys de bombardejos indiscriminats i de mesos de setge implacable.

El Consell de Seguretat s'ha limitat a demanar que l'evacuació de civils i combatents que sobrevivien dins la ciutat es fes amb observadors internacionals. L'evacuació (de fet un desplaçament forçat) continua enmig del fred i la humiliació dels vençuts. L'ONU assegura que 34.000 persones han marxat i que milers continuen als barris de l'Est.

L'enviat especial Staffan de Mistura ha alertat avui sobre el destí de l'èxode des de Ginebra: la veïna província d'Idlib, encara fora de control del règim i que pot ser el proper objectiu del règim sirià i els seus aliats. "Molts han anat a Idlib, que en teoria podria ser el proper Alep", ha reconegut de Mistura. La seva enèsima crida a un alto el foc sonava a poc més que paraules que s'emporta el vent. De Mistura, en canvi ha legitimat com a complementàries les negociacions que Rússia i l'Iran, principals aliats de Damasc, estan protagonitzant amb Turquia per dissenyar el futur de Síria després d'una victòria que (potser precipitadament) donen per feta.

Permissivitat internacional

En altres desastres anteriors, l’ONU havia intentat compensar la seva impotència diplomàtica i militar almenys amb activitat humanitària. Però a Síria ni tan sols ha sigut així. El 19 de setembre un comboi de l’ONU que portava aliments i medecines als barris de l’est d’Alep (sotmesos des del juliol al setge de les tropes d’Al-Assad i els seus aliats) va ser bombardejat, en una acció que no va tenir cap represàlia. L’ONU ha sigut fins i tot incapaç de garantir l’accés a l’ajuda humanitària per a la majoria de la població civil de les zones opositores, davant d’un règim que feia servir la fam com a arma de guerra per restar suport popular a la revolta.

L’altra línia vermella que s’ha traspassat amb total impunitat ha sigut l’ús contra població civil d’armament prohibit: armes químiques i bombes de fragmentació, armes incendiàries, obusos antibúnquer… a més de convertir Síria en un camp d’experimentació amb noves armes desenvolupades per l’emergent indústria militar russa.

Les escoles i els hospitals de les zones opositores s’han convertit en objectiu de guerra de l’aviació russa i siriana, que els ha atacat sistemàticament. L’anomenada comunitat internacional tampoc no ha passat de la condemna. El catàleg de crims de guerra i contra la humanitat és llarg (per no parlar de les desaparicions i tortures sistemàtiques d’opositors a les presons sirianes, documentades per organitzacions com Amnistia Internacional). S’han atacat també les infraestructures d’abastiment d’aigua i electricitat, i l’ofensiva final sobre l’últim feu urbà dels rebels s’ha decidit en ple hivern, amb temperatures gèlides. El resultat és el pitjor desastre humanitari que ha viscut el món els últims 60 anys: gairebé mig milió de morts segons les fonts més fiables i 12 milions de sirians (la meitat de la població) forçats a marxar de casa seva.

Encara més difícil d'explicar és que l'ONU lliurés desenes de milions de dòlars a organitzacions i empreses vinculades al cercle més íntim de Baixar al-Assad, com va destapar una investigació del diari britànic 'The Guardian'.

Alep pot ser la tomba de la revolució siriana, però el que hi ha en joc, més enllà d’això, és la credibilitat de les Nacions Unides. “L’ús d’armament avançat en zones civils i els atacs deliberats als hospitals van ser denunciats com a crims de guerra al Consell de Seguretat i altres instàncies de l’ONU. Però després, què?”, es pregunta en un article recent a The Lancet François Delattre, el representant francès a l’ONU.