La nena de 10 anys que va donar a llum sense saber-ho

Sense saber que estava embarassada, una nena de 10 anys va donar a llum ahir en una població del nord de l’Índia. La menor havia sigut violada en diverses ocasions pel seu oncle, però no va ser fins a mitjans de juliol que els seus pares van adonar-se del seu estat. Van assabentar-se’n quan van portar la seva filla a l’hospital perquè es queixava de mal de panxa. Tot i així, no van arribar a explicar-li la veritat per evitar-li el trauma, sinó que van dir-li que tenia una pedra molt gran a l’estómac per intentar justificar el bony més que evident en la seva panxa.

La menor de 10 anys va donar a llum una nena, concretament a la localitat de Chandigarh. Va fer-ho per cesària, però sense ser conscient que estava embarassada i que havia sigut ingressada per parir. Tot i que mare i filla estaven en bon estat, el nadó va entrar a la unitat de cures intensives per a nounats perquè va néixer prematurament -a les 35 setmanes- i pesava només 2,5 quilograms. El doctor que la va atendre, Dasari Harish, va explicar que “tot apuntava que la nena evolucionaria favorablement perquè el seu estat de salut era bo”. Després del part, els pares de seguida van dir que no volien tenir res a veure amb el nadó. De fet, ja havien intentat aturar l’embaràs, però van arribar massa tard.

La legislació índia prohibeix l’avortament un cop superades les vint setmanes de gestació, amb l’única excepció que els metges certifiquin que la vida de la mare està en perill. Els pares van acudir a l’hospital amb la seva filla perquè pogués avortar, però els metges van indicar que era “massa arriscat” perquè l’embaràs estava massa avançat. Aquesta decisió va ser ratificada per un tribunal de la localitat de Chandigarh. Més tard, fa tot just tres setmanes, el Tribunal Suprem de l’Índia també va refusar el pla d’avortament al·legant els mateixos motius. En aquell moment, la nena estava entre les setmanes 32 i 33 de l’embaràs.

Abusos massius

El comitè de benestar infantil del país asiàtic es farà càrrec de la filla de la nena de 10 anys mentre no s’aprovi l’inici d’un procés d’adopció per trobar-li una nova família. Mentrestant, ella es quedarà deu dies a l’hospital per recuperar-se. De fet, segons fonts oficials de l’Índia, es tractaria de la nena més petita que ha donat mai a llum, però no és un cas aïllat. En els últims anys els tribunals de l’Índia han rebut multitud de peticions de nenes embarassades per avortar passades les vint setmanes de gestació. La majoria han sigut de menors que han patit violacions, com aquesta nena de 10 anys, que va patir abusos sexuals d’un oncle que ja ha sigut arrestat. El problema és que les nenes no són conscients que s’han quedat embarassades i s’adonen massa tard del seu estat. De tota manera, el mes de maig passat un tribunal de l’Índia va permetre a una nena de 10 anys que avortés just a la vintena setmana de gestació. Precisament, la menor havia sigut violada pel seu padrastre.

Les dades dels abusos a l’Índia són realment alarmants. L’any 2015 van ser violades més de 10.000 menors. Cada tretze hores una nena de menys de 10 anys pateix abusos sexuals al país asiàtic i, en el cas de les nenes d’entre 10 i 16 anys, succeeix cada dues hores i trenta-cinc minuts. A més, de les dones que viuen actualment a l’Índia, 240 milions s’han casat abans de fer els 18 anys. Les organitzacions defensores dels drets humans alerten que les xifres podrien ser molt més elevades, ja que la majoria de víctimes decideixen no denunciar per por a les possibles represàlies.