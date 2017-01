La policia interroga Netanyahu per un cas de corrupció

La policia israeliana ha interrogat aquest dilluns el primer ministre, Benjamin Netanyahu, en relació amb diversos casos de corrupció. La Fiscalia haurà de decidir si obre una investigació criminal que podria acabar amb la imputació del líder conservador pels delictes de frau, ruptura de la confiança i acceptació il·legal de regals per part d'empresaris.

"No ho celebreu encara", ha indicat el primer ministre israelià a l'oposició hores abans de ser interrogat a la seva residència oficial, en referència a l'enrenou polític i mediàtic que han generat les acusacions, en què també estarien implicats diversos membres de la seva família. "Ho he dit abans i ho diré una vegada més: No trobaran res perquè no hi ha res", ha afirmat insistint en la seva innocència. El Likud, el partit de Netanyahu, ha donat el seu suport al seu líder i ha afirmat que la investigació no és res més que "una campanya orquestrada" per tirar per terra la imatge de Netanyahu.

La unitat Lahav 433 de la Policia està a càrrec del procediment i ha trigat més d'una setmana a aconseguir una cita a l'atapeïda agenda del mandatari per a aquest interrogatori, que està sent gravat i transmès en temps real a la cúpula policial i de la Fiscalia, segons ha informat avui el diari 'Maariv'.

La instrucció inclou 50 testimonis, entre ells el de l'empresari jueu nord-americà Ron Lauder, un vell amic de Netanyahu, que va confirmar a la policia haver donat diversos regals al primer ministre i finançar un viatge a l'estranger per al seu fill Yair, ha informat el diari 'Haaretz'.