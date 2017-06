Un cos recuperat al Tàmesi pot elevar els morts del London Bridge a vuit

La policia metropolitana de Londres ha anunciat aquest matí que ha recuperat un cos del riu Tàmesi, a Limehouse, a l'est del London Bridge, que podria ser el del ciutadà francès desaparegut després de l'atemptat de dissabte a la nit Xavier Thomas, de 45 anys. Si es confirma, elevaria el nombre de víctimes de l'atac a vuit. "Declaracions de testimonis directes suggereixen que és possible que Xavier Thomas fos colpejat per la camioneta i que hagués caigut al riu Tàmesi", deia ahir dimarts la policia en un comunicat.

D'altra banda, el ministre francès d'Exteriors, Jean-Yves Le Drian, ha confirmat aquest matí la mort d'un altre nacional víctima de l'atac al London Bridge. Encara que no n'ha facilitat la identitat, l'agència AFP assegura que es tracta de Sébastien Belanger, de 36 anys. Qui sí que ha estat identificat és Alexandre Pigeard, de 26 anys, un altre francès que treballava en un restaurant del Borough Market.

L'angoixa, doncs, continua per a moltes famílies. Perquè gairebé 72 hores després dels fets encara hi ha 2 víctimes mortals sense identificar, oficialment desaparegudes. Entre els encara no localitzats hi pot haver Ignacio Echeverría, un espanyol de 39 anys resident a la capital britànica que va ser vist per últim cop la nit de l’atac al Borough Market, el segon escenari de la matança.

Les autoritats britàniques han demanat a la família de l’home “entre 24 i 48 hores més” per acabar de confirmar si està entre els morts, segons va explicar el seu germà Joaquín al seu mur de Facebook.

Echeverría, treballador del banc HSBC, tornava de fer esport quan va presenciar com un dels terroristes agredia una dona i va anar a socórrer-la quan passava pel Borough Market. L’home va defensar la víctima i va colpejar l’agressor amb el seu monopatí. Testimonis presencials van assegurar que, poc després, els altres dos se li van llançar al damunt. Dues germanes d’Echeverría l’havien estat buscant des de diumenge a través de crides a les xarxes socials, i han entregat a les autoritats les empremtes digitals. Ara s’esperen els resultats de l’ADN.

Els tràmits d’identificació poden retardar-se molt, al Regne Unit. Un cas extrem va ser el d’ Emily Jenkins, de 24 anys, víctima de la massacre del juliol del 2005. La família no va tenir un resultat positiu fins 11 dies després.

D'altra banda, la policia ha detingut aquesta matinada un sospitós relacionat amb l'atac del pont, al barri d'Ilford, al nord-est de Londres. Tanmateix, un altra persona va ser arrestada la nit de dimarts a l'aeroport de Heathrow, potencialment vinculada amb l'atemptat de Manchester del 22 de maig.

Relació de víctimes mortals:

Kirsty Boden, 28 anys, australiana; Sarah Zelenak, 21 anys, australiana; Chrissy Archibald, 30 anys, canadenca; James McMullan, 32 anys, britànic; Sébastien Belanger , de 36 anys, francès; Alexandre Pigeard , 26 anys, francès.

Oficialment desapareguts:

Ignacio Echeverría, 39 anys, espanyol; Xavier Thomas, 45 anys, francès. (El cos d'aquest darrer es podria haver recuperat a primera hora d'aquest matí).