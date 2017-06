Una nova detenció afebleix Temer en una setmana clau

AMichel Temer, el president del Brasil, se li multipliquen els problemes. La detenció ahir a Brasília de l’exdiputat Rodrigo Rocha Loures li complica encara més la seva situació judicial, a les portes del judici que dimarts que ve comença per determinar si la campanya electoral del tàndem Temer i Rousseff va ser finançada per diners procedents de la trama de Petrobras, la petroliera estatal que va pagar suborns a dirigents de tots els partits brasilers.

Loures, home de confiança del president des de fa dues dècades, va ser l’intermediari d’una reunió en què Temer es compromet a afavorir el grup de l’empresari Joesley Batista, que ha facilitat a la fiscalia l’enregistrament de la conversa per obtenir beneficis penals. Recentment, la policia va sorprendre Loures amb una maleta que contenia 150.000 euros i que li havia entregat Batista pels favors presidencials. L’empresari ha explicat que va conèixer Temer el 2010 i que des de llavors li paga milionàries comissions per gestions que, segons la denúncia, feia des del poder per afavorir JBS.

Fonts de la formació de Temer van admetre que temen una possible col·laboració de Rocha Loures amb la justícia, ja que podria causar més problemes al president i al seu entorn més pròxim, format per ministres i parlamentaris sota sospita de corrupció.

Els nombrosos casos de corrupció que esquitxen tots els partits brasilers han sacsejat el país, que viu jornades de protestes multitudinàries als carrers per reclamar la dimissió del president, que ha insistit que no pensa plegar.