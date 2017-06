Els dos caps de personal de Theresa May dimiteixen per la desfeta electoral

Nick Timothy i Fiona Hill, els caps de personal de la primera ministra britànica, Theresa May, i dos dels seus assessors més propers, han dimitit aquest dissabte després de la desfeta electoral, que ha suposat la pèrdua de la majoria absoluta del partit conservador.

"Accepto la responsabilitat pel meu paper en aquesta campanya electoral, que era supervisar el nostre programa polític", ha afirmat en un comunicat Timothy, mentre un portaveu del Partit Conservador anunciava la dimissió de Hill. Veus crítiques dins la formació de May han criticat en les últimes hores el paper dels dos caps de personal i els han responsabilitzat de la pèrdua de la majoria absoluta per haver fet una mala campanya.

Segons els mitjans britànics, membres del Partit Conservador han exigit a May un canvi en la gestió del personal que forma part de l'executiu i han avisat que intentarien forçar primàries si Timothy i Hill seguien als seus càrrecs.

En el seu comunicat de renuncia, Timothy assegura que el programa conservador de cara a les eleccions no era el seu "projecte personal", com han suggerit alguns, sinó que va ser el resultat de mesos de feina de tot l'equip de govern. Considera que la raó de la desfeta no és que May hagi perdut suports sinó que hi ha hagut "un increment inesperat de suports cap als laboristes".

Els conservadors van sumar 318 diputats en les eleccions de dijous, vuit per sota de la majoria absoluta, de manera que a partir d'ara necessitaran suport d'altres partits per aprovar les seves propostes parlamentaries. El Partit Laborista ha passat de 232 escons a 262.

Tot i les pressions perquè dimiteixi, la primera ministra ha dit que no té intenció de fer-ho i que treballa per a aconseguir un pacte de govern amb el suport parlamentari dels unionistes d'Irlanda del Nord.

May busca en l’unionisme la taula de salvació del seu fracàs electoral