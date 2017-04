“El pitjor enemic d’Europa és la mateixa Europa”

Europa celebra aquest any el 60è aniversari del Tractat de Roma. Els carrers de la capital italiana s’omplien no fa gaire de crítics optimistes, nostàlgics sense esperança i detractors apocalíptics de la UE. I ara, què? Les pancartes i missatges expressaven una urgència: cal reinventar Europa. En aquesta tasca gens modesta treballa el filòsof Srécko Horvat, que viatja pel Vell Continent de conferència en conferència. L’ARA l’ha anat a trobar al Palau Macaya de Barcelona, on oferia una xerrada sobre la nova era que diu que s’acosta per canviar el sistema establert: “Només un cec pot no veure que som al límit de la catàstrofe”.

Horvat és cofundador -juntament amb Iannis Varufakis, exministre de Finances grec- del moviment Democràcia a Europa 2025 (DiEM25). Toni Negri, Julian Assange, Ken Loach i el filòsof eslovè Slavoj Zizek, entre d’altres, són membres del DiEM25, l’organització paneuropea que vol refundar Europa.

Per a aquest jove activista i autor d’una desena de llibres traduïts a més de quinze llengües, Europa és responsable dels seus propis mals i “és el pitjor enemic d’Europa”. Per a Horvat, la Unió Europea es troba en un estat de desintegració comparable al de la Iugoslàvia on va néixer el 1983. “Era evident -diu- que la bretxa entre centre i perifèria no era sostenible. Ja als anys 50, Eslovènia era tres vegades més rica que Kosovo”. La bretxa va créixer als anys 80, quan Iugoslàvia rebia el préstec més gran que l’FMI concedia fins llavors. “Avui -diu Horvat- tenim a Europa una situació similar entre centre i perifèria”. El jove croat carrega contra les mesures d’austeritat aplicades a Grècia i recorda com el referèndum contra aquestes mesures va ser inservible. Grècia, afirma, “és clarament el mirall del fracàs de les polítiques econòmiques d’Europa”.

La tempesta perfecta

Aquest fracàs dona poder a partits d’extrema dreta que es declaren “antisistema”, com el Front Nacional a França, i que capitalitzen el descontentament general. Hi va haver un moment, diu, en què l’esquerra va aconseguir atreure els que patien les conseqüències precaritzadores de la crisi, però això va durar poc: “L’esquerra més clàssica no va saber trobar solucions alternatives, els nous moviments es perdien en l’horitzontalitat assambleària i la socialdemocràcia va apostar per carregar-se l’estat del benestar”. Horvat es trasllada, com si fes un exercici de memòria històrica, als seus temps a Occupy Wall Street i explica anècdotes sobre la dificultat de la presa de decisions: “Venia la policia a desallotjar-nos i nosaltres votàvem sobre com havíem de gestionar el reciclatge de les nostres deixalles”.

“Tenim els ingredients per cuinar una tempesta perfecta. Mesures d’austeritat, privatitzacions, terrorisme, crisi migratòria, atur: tot són símptomes previs a la caiguda”, diagnostica el filòsof. Malgrat que el malestar és global, Europa no pot desempallegar-se de la seva responsabilitat. El Brexit és només un altre símptoma de la desfeta de la UE, com l’anomenada crisi dels refugiats ho és d’un fracàs evident en política exterior. Horvat parla ràpid i connecta la Xina amb el deute grec, la Líbia de Gaddafi i els interessos francesos, Turquia amb Alemanya. Beu te mentre gesticula per explicar que no tot és culpa de Trump. “Ell no és l’inventor del populisme: només cal fer un recorregut per Europa. Es tracta d’un joc irracional -ens diu-, la política mou passions i hi ha una tendència a fer política apel·lant a les passions. El Brexit, per exemple, és fruit d’un discurs que apel·lava a les passions. Però hi ha esperança. Només cal que els progressistes d’Europa s’uneixin i recuperin el significat de la paraula democràcia ”. Horvat ens deixa fins i tot un pensament positiu per acabar: “Amb el Brexit, s’han despertat fins i tot els liberals que dormien sobre el coixí del dogmatisme”. El Brexit és un xoc per l’establishment europeu.