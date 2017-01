Polèmica per una sàtira de la BBC sobre dones britàniques que s'apunten a l'Estat Islàmic

Dues dones vestides amb un vel integral i un cinturó d'explosius fent-se morros perquè coincideixen amb el mateix modelet suïcida. Fa gràcia o és de mal gust?

El debat sobre els límits i la funció de la sàtira i l'humor negre torna ser el centre d'una polèmica generada per 'Real housewives of ISIS', estrenat dins el primer episodi la sèrie de la BBC 'Revolting'. De fet, es tracta d'un gag que corre per la xarxa provocant controvèrsia.

Ningú discuteix que el fenomen de dones (i homes) que viatgen a l'Iraq o a Síria per afegir-se a les files de l' Estat Islàmic és un problema greu. La qüestió és si fer-ne broma és una manera de criticar-lo i evitar la temptació de mitificar-lo que poden tenir alguns sectors de la població o bé si només és un humor fàcil, inútil i ofensiu.

Han sorgit veus a favor i en contra i se'n fan ressò mitjans de tot el món, com ara la web d'Al-Jazeera i la de 'Rolling Stone'.