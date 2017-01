La policia escorcolla l'Assemblea Nacional Francesa per l'escàndol de la dona de Fillon

La policia està escorcollant l'Assemblea Nacional Francesa en el marc de la investigació sobre la dona del candidat conservador a les presidencials de l'abril, François Fillon. Penelope Fillon està acusada s'haver cobrat mig milió d'euros per una feina falsa d'assessora parlamentària. Segons han informat diverses fonts a l'agència Reuters l'escorcoll es produeix a les oficines administratives.

Fillon és el candidat dels Republicans a les eleccions de l'abril i la seva candidatura ha quedat tocada per l'escàndol, en benefici de la veu dels ultres del Front Nacional, Marine Le Pen.

El setmanari 'Le Canard Encahine' va revelar la setmana passada que la dona havia cobrat 500.000 de fons públics com a assessora parlamentària, una feina que no exercia. La va mantenir com a assessora del seu marit, i del diputat que el va succeir quan aquest va passar a ser ministre i més tar primer ministre amb Nicolas Sarkozy. Després de la victòria de François Hollande a les presidencials de 2012, Fillon va recuperar l'escó i la seva dona va mantenir el càrrec.

Tot i que Fillon manté que la feina de la seva dona era real i que és víctima d'una campanya de desprestigi, no hi ha cap prova de la seva tasca parlamentària.