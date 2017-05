La policia diu que l'atacant suïcida de Manchester no era un llop solitari

El kamikaze de Manchester que va matar 22 persones aquest dilluns a Manchester no hauria actuat sol. El seu perfil singular de fill de militant islamista libi i les seves anades i vingudes a Líbia fan pensar que el del Manchester Arena podria tractar-se del primer atemptat planejat per l'organització de l'Estat Islàmic des d'aquest país nord-africà. Aquesta nit de dijous a divendres la policia ha detingut un nou sospitós per "ofenses terroristes". Amb aquesta ja són 10 les detencions realitzades des de la nit de dilluns. Un dels detinguts és el germà de l'atacant. Uns altres dos han sigut posats en llibertat sense càrrecs.