La policia sospita que hi ha més implicats ocults a Manchester

La policia del Gran Manchester creu que ha trobat “elements molt importants per a la investigació” en el seguit d’escorcolls que ha realitzat des de dilluns a la nit. Ho assegurava ahir, en el comunicat diari amb què actualitza les dades, el cap de la força, Ian Hopkins, que també va informar que han fet “arrestos significatius”.

Amb les detencions que van tenir lloc durant les primeres hores d’ahir, ja són vuit els sospitosos en custòdia policial al Regne Unit. Un d’ells, Ismael Abedi, de 23 anys, és el germà gran de l’atacant. A Líbia, d’on és originària la família del terrorista, també hi ha detinguts el pare, Ramadan, i el germà petit, Hashem, de 20 anys. Tots dos, per possibles vincles amb Estat Islàmic.

A més, segons informació revelada per The Guardian ahir a la tarda, la policia creu que hi ha més possibles implicats en l’atac que estarien amagats. A partir de la informació trobada en els escorcolls, els investigadors fins i tot temen que podrien estar en possessió de més materials amb què es podrien construir bombes com la detonada al Manchester Arena, que ja ha causat 22 morts i manté trenta-cinc persones hospitalitzades, deu de les quals en estat crític.

A partir de les imatges de les restes del dispositiu difoses pel New York Times dimecres, i filtrades per oficials de la intel·ligència nord-americana, la bomba tindria un detonador manual i un altre que permetria ser activada remotament. Així ho assegurava l’exoficial de l’exèrcit britànic Hamish de Bretton-Gordon, en declaracions al Daily Mail : “Sospito que potser no confiaven que acabés immolant-se. És possible, fins i tot, que ell mateix no sabés que duia un detonador a distància”.

Crisi diplomàtica

La publicació de les esmentades imatges de la bomba va causar una seriosa crisi diplomàtica entre Londres i Washington. Al matí, la policia de Manchester i la unitat contra terrorisme del Regne Unit van anunciar que no compartirien més informació de l’atemptat amb els serveis d’intel·ligència nord-americans.

Atrapada entre dos focs -la relació especial que el Regne Unit manté amb els Estats Units i la discreció amb què s’han de conduir les investigacions-, Theresa May va demanar a Donald Trump que garantís que no hi hauria més filtracions. El president nord-americà es va trobar amb la premier a la cerimònia d’inauguració de la nova seu de l’OTAN, a Brussel·les. “La filtració -va dir Trump- posa en perill la seguretat nacional”. El president va prometre una investigació per identificar-ne el responsable. A última hora de la nit, el màxim responsable de la lluita antiterrorista a la Gran Bretanya va assegurar que s’havia restablert l’intercanvi d’informació després de les garanties rebudes.

També ahir a la nit, però, la CNN assegurava que era “altament probable” que el terrorista causant de la massacre hagués rebut entrenament militar a Síria, segons fonts nord-americanes.

D’altra banda, els serveis de seguretat alemanys han afegit també una dada que pot ajudar a completar el trencaclosques dels últims moviments de Salman Abedi: el jove terrorista va viatjar des de Turquia al Regne Unit, via Düsseldorf, just quatre dies abans de cometre l’atemptat. Aquest fet indicaria una possible connexió amb organitzacions jihadistes. En un comunicat difós a través dels canals habituals, l’Estat Islàmic va reivindicar en les primeres hores de dimarts l’autoria de l’acció terrorista, en què qualificava el suïcida de “soldat”.

Turquia és, habitualment, una de les rutes d’entrada a Síria per als que volen anar a combatre al costat de les forces de l’autoanomenat califat. En el cas de Salman Abedi, però, el seu recorregut hauria sigut una mica diferent: de Manchester va viatjar a Líbia, i de Líbia a Síria, per acabar tornant al Regne Unit des d’Istanbul amb l’escala esmentada en territori alemany.

Finalment, la campanya electoral, interrompuda dimarts després de la massacre, es va reprendre del tot ahir.