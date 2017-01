El vet migratori de Trump reté a un nen de cinc anys a l'aeroport de Washington

"Pensar que només per l'edat i el gènere algú ja no representa una amenaça és erroni". Així responia el secretari de premsa de Trump, Sean Spicer, a l'incident ocorregut a l'Aeroport Internacional de Dulles, a la capital del país, Washington DC.

El canal ABC7 mostra les imatges del petit, amb ciutadania nord-americana, en el moment de retrobar-se amb la seva mare, de nacionalitat iraniana. L'encarregat d'anunciar l'estatus de la família ha estat el senador demòcrata, Chris Van Hollen, qui també ha afegit que resideixen a Maryland. A més, ha indicat que la mare va avisar de la seva entrada i la del seu fill abans de viatjar al país nord-americà.

This 5-yr-old U.S. citizen & Maryland resident is not a threat to our country. Donald Trump's executive order is. https://t.co/XAECfWEKNx