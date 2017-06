La por a l’Estat Islàmic s’escampa a les Filipines

A l’interior del casino hi havia 37 cadàvers i una cinquantena de persones ferides, però d’alguna manera les autoritats filipines respiraven alleugerides. L’assalt d’un encaputxat armat amb un fusell automàtic a la sala de joc de Manila ahir a la matinada era un simple intent de robatori i no una acció terrorista, tal com apuntava una reivindicació inicial d’autoria per part de l’Estat Islàmic (EI) que va estendre la psicosi fins que va ser descartada per la policia.

L’assaltant, descrit com un estranger i un “pertorbat”, va entrar al Resorts World Manila, situat davant de l’aeroport de la capital, va disparar contra unes pantalles i va calar foc a les taules de joc després de ruixar-les amb benzina. Després hauria robat uns dos milions d’euros en fitxes de joc abans d’atrinxerar-se en una habitació on s’hauria tret la vida calant-se foc després que el ferissin els trets dels guardes de seguretat.

Morts per asfíxia

La policia va atribuir la resta de morts a la inhalació de fum, i els ferits, a l’estampida provocada pel pànic desencadenat amb les primeres ràfegues de trets. “No hi ha motiu d’alarma, no ho podem atribuir al terrorisme. Ho estem investigant des del punt de vista d’un robatori perquè [l’atacant] no ha ferit ningú i va anar directe a la sala on el casino guarda les fitxes de joc”, va argumentar el cap de la policia, Ronald de la Rosa. “No hi va haver amenaces. Si hagués sigut un terrorista, hauria dut bombes i hauria disparat contra tothom”, va afegir.

Poc abans que intervingués De la Rosa, SITE, una organització que fa seguiment de grups terroristes, va explicar que l’acció l’havia reivindicat un agent de l’organització de l’Estat Islàmic que opera des de Marawi, una ciutat de l’illa de Mindanao, al sud del país, d’on des de fa més d’una setmana l’exèrcit filipí intenta fer fora un grup jihadista que s’hi ha atrinxerat. Almenys 175 persones han mort entre rebels, soldats i civils en una operació en què l’exèrcit ha recorregut a bombardejos aeris i unes dues mil persones continuen atrapades a les zones on hi ha combats.

De fet, divendres l’Estat Islàmic va tornar a reivindicar per segona vegada l’atac, mitjançant un missatge a Telegram. Va identificar l’assaltant com a Abu al-Jair al-Arjabili i va detallar que el seu combatent havia aconseguit “infiltrar-se amb la seva metralladora” en un hotel per matar “un grup de cristians combatents”. La policia filipina no es va pronunciar sobre aquesta segona reivindicació del grup terrorista.

L’EI s’instal·la a les Filipines

L’ombra de l’EI fa temps que plana sobre aquesta regió de majoria musulmana en un país majoritàriament catòlic. Els governs de la regió fa un parell d’anys que alerten que l’organització de l’Estat Islàmic té intenció de proclamar-hi la província del califat al Sud-est Asiàtic i activistes de la regió que lluiten a Síria i l’Iraq han fet crides als seguidors que no puguin viatjar fins al Pròxim Orient perquè vagin cap al sud de les Filipines.

La crisi de Marawi ha contribuït a fer créixer l’alarma. D’una banda, per la presència d’Isnilon Hapilon a la ciutat, un veterà jihadista local que, segons la intel·ligència filipina, ha sigut nomenat emir per l’EI. I, de l’altra, per la presència a la ciutat de jihadistes estrangers, incloent-hi saudites, txetxens i iemenites, a més de malaisis i indonesis. La porositat de les fronteres i la falta de control efectiu del govern filipí en moltes zones del sud afavoreix l’arribada de jihadistes estrangers que busquen refugi i una base des d’on organitzar atemptats a la regió, segons alerten experts en seguretat.