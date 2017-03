El portaveu de Fillon deixa la campanya electoral

Thierry Solère, el portaveu del candidat de la dreta a les presidencials franceses, François Fillon, ha anunciat la seva dimissió aquest matí a través de Twitter, en un missatge en què explicava que "havia decidit posar fi" a les seves funcions com a portaveu de la campanya.

Organisateur de la primaire, j ai décidé de mettre fin à mes fonctions de porte-parole de @FrancoisFillon — Thierry SOLERE (@solere92) 3 de març de 2017

Aquesta baixa arriba després que Fillon expliqués dimecres que els jutges l'han convocat davant dels tribunals el proper 15 de març per a la seva possible imputació. El líder conservador està sent investigat pel cas dels llocs de treball ficticis de la seva dona i dos dels seus fills, però no ha decidit retirar-se i manté la seva candidatura.

Abans de l'anunci de Solère, més de 65 alts càrrecs públics ja han expressat la seva oposició a la decisió de Fillon de continuar optant a la presidència de França. L'eurodiputada Nadine Morano, del mateix partit, en declaracions a l'emissora "France Info", ha intentat pressionar Fillon: "No podem fer-lo fora, però si empènyer-lo a reflexionar sobre les conseqüències en cas que segueixi; el compte enrere ha començat i és ell qui té el cronòmetre a la mà".

Possible relleu

En cas que el candidat de la dreta acabés dimitint, ja han començat a sonar alguns noms per rellevar-lo i encapçalar la carrera a la presidència de la República francesa. És el cas de l'ex primer ministre i actual alcalde de Bordeus, Alain Juppé, que ha assegurat al seu entorn que està disposat a substituir Fillon.

Si fos així, Juppé encapçalaria la primera volta de les presidencials a l'abril, amb un 26,5% de les intencions de vot, per davant del socioliberal Emmanuel Macron i la líder de la ultradreta Marine Le Pen, segons l'últim sondeig fet públic avui per l'Institut demoscòpic Odoxa. Si Fillon manté la seva candidatura, en canvi, el partit seria eliminat en primera ronda amb un 19% de la intenció de vot.