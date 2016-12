Premis Nobel reclamen a Suu Kyi que aturi la neteja ètnica dels rohingya

Una vintena de personalitats, entre les quals hi ha 14 premis Nobel, han demanat al Consell de Seguretat de l'ONU que acabi amb "la depuració ètnica i els crims contra la humanitat" que pateix a Birmània la minoria musulmana rohingya. Entre els signants hi ha l'arquebisbe Desmond Tutu, Malala Yousafzai i el professor Muhammad Yunus, que ha fet pública la missiva a través de les xarxes socials.

540x306 Un grup de rohingya parla amb periodistes per denunciar la crema indiscriminada dels seus habitatges per part de la policia birmana. / NYIEN CHAN NAING / EFE Un grup de rohingya parla amb periodistes per denunciar la crema indiscriminada dels seus habitatges per part de la policia birmana. / NYIEN CHAN NAING / EFE

A la carta els premiats tenen paraules de retret cap a Aung San Suu Kyi, secretària d'estat del govern birmà i Nobel de la pau del 1991 en reconeixement de la seva llarga lluita a favor dels drets humans durant la dictadura al seu país. Suu Kyi va passar 15 anys sota arrest domiciliari i va rebre suport internacional durant aquest llarg captiveri. Malgrat això, els seus col·legues critiquen que miri cap a una altra banda davant el tracte inhumà que el seu executiu infligeix als rohingya, als quals no reconeix la nacionalitat. Els signants afirmen sentir-se "frustrats" perquè la dirigent no hagi pres "cap iniciativa" ni assumit cap responsabilitat "per garantir la ciutadania de ple dret" de la minoria.

La Lampedusa asiàtica

Almenys 86 rohingya han estat assassinats en un operatiu militar a l'estat de Rakhine per reprimir atacs comesos per suposades milícies rohingya en una caseta a la frontera amb Bangla Desh, aquest 9 d'octubre. A més, la violència ha ocasionat que 3.000 persones d'aquesta ètnia hagin fugit del país. A l'estat de Rakhine hi viuen un milió de rohingya en condicions paupèrrimes, la majoria en camps de refugiats.

Els guardonats acusen l'exèrcit de "violar les dones" i "llançar nadons al foc" i adverteixen que la manera d'actuar de les autoritats té el segell del genocidi de Ruanda del 1994, la neteja ètnica a la regió sudanesa del Darfur, Bòsnia o Kosovo.