El president del Brasil, contra les cordes després de la detenció d'un intermediari

La detenció de l'exdiputat Rodrigo Rocha Loures, un home de confiança del president brasiler, Michel Temer, complica i deixa encara més incerta la situació del mandatari, investigat per presumpta corrupció i que dimarts s'enfrontarà a un procés judicial que li pot costar el càrrec. En aquest judici s'establirà si la campanya que Temer va compartir el 2014 amb la destituïda presidenta Dilma Rousseff va ser finançada amb diners procedents de la corrupció, la qual cosa podria desallotjar el mandatari del poder.

La policia federal ha detingut aquest dissabte a Brasília Rocha Loures, que va ser l'intermediari d'una polèmica reunió a la residència oficial del president entre Temer i l'empresari Joesley Batista, del grup JBS, que va gravar una comprometedora conversa entre tots dos.

En enregistraments lliurats a la justícia per Batista per aconseguir beneficis penals, s'evidencien el silenci i fins i tot la complaença de Temer davant d'una sèrie de maniobres que feia als tribunals i al govern per afavorir JBS i impedir que avancessin investigacions sobre les seves activitats. A més, en un vídeo filmat per la policia fa dos mesos, quan ja vigilava Rocha Loures, es veu el diputat quan surt corrent d'una pizzeria de São Paulo amb un maletí que li havia lliurat un emissari de Batista.

El maletí contenia 500.000 reals (uns 156.000 dòlars), que correspondrien a suborns que pagava el grup JBS a l'entorn de Temer, segons va confessar Batista als tribunals. L'empresari va afegir que va conèixer Temer el 2010 i que des de llavors li paga milionàries comissions per gestions que, segons la denúncia, feia des del poder per afavorir JBS.

La captura de Rocha Loures ha sigut, en part, facilitada per un canvi de ministres que Temer va decidir de forma sorprenent aquesta setmana en nomenar al capdavant de Justícia Torquato Jardim, fins llavors a la cartera de Transparència, oferta a l'anterior titular del despatx, Osmar Serraglio. No obstant això, Serraglio va rebutjar l'oferiment i va recuperar l'escó de diputat, que ocupava com a suplent Rocha Loures, que va perdre la immunitat que empara els parlamentaris en exercici del càrrec.

Col·laboració amb la justícia

Fonts polítiques han admès que es tem una possible col·laboració de Rocha Loures amb la justícia, ja que podria posar en més problemes Temer i el seu entorn més pròxim, format per ministres i parlamentaris sota sospita de corrupció.

540x306 Rousseff intervé al Congrés dels Treballadors, amb una imatge de Lula da Silva al darrere. / JOÉDSON ALVES / EFE Rousseff intervé al Congrés dels Treballadors, amb una imatge de Lula da Silva al darrere. / JOÉDSON ALVES / EFE

Les confessions de Batista i altres executius de JBS, empresa que ha pactat un acord de lenitat pel qual ha acceptat una dura sanció pecuniària de gairebé 3.200 milions de dòlars, han portat el Suprem a investigar Temer pels suposats delictes de corrupció passiva, obstrucció a la justícia i associació il·lícita.

També han generat una onada d'indignació popular a la qual s'han afegit l'oposició i sectors de l'oficialisme, que s'han unit per exigir la renúncia del president. Temer, però, resisteix i així ho ha reafirmat en entrevistes publicades avui per les revistes 'Veja' i 'Istoé'.

"No plego. No plego" de la presidència, ha declarat a 'Veja', mentre que en l'entrevista amb l'altra publicació ha desqualificat totes les sospites en contra seu i ha assegurat que no es penedeix "de res".

Sobre les gravacions lliurades a la justícia per Batista, Temer ha insistit que van ser "editades" i ha demanat d'esperar el resultat d'una anàlisi tècnica exigida per la seva defensa.

També ha sigut consultat sobre un eventual arrest de Rocha Loures, que finalment ha tingut lloc avui, i sobre la possibilitat que Loures acceptés cooperar amb la justícia.