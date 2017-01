El conservador italià Antonio Tajani, favorit a convertir-se avui en nou president del Parlament Europeu

El Parlament Europeu escull aquest dimarts nou president de la institució i ho farà -a diferència del que és habitual- sense saber a priori qui guanyarà la votació, tot i que l'acord anunciat aquest matí entre els Liberals (ALDE) i el Partit Popular Europeu (PPE) situen el candidat conservador i un dels actuals vice-presidents, Antonio Tajani, com a favorit.

Malgrat l'acord amb entre PPE i ALDE, és l'elecció més oberta des de fa dècades a conseqüència de la disputa política entre els dos grans grups de l'Eurocambra que formen l'anomenada gran coalició, el Partit Popular Europeu i el grup Socialista. O, més ben dit, formaven. El trencament de l'acord que tenien per repartir-se la presidència del Parlament ha suposat la fi de l'entesa dels dos principals grups.

Tradicionalment, l'acord a inici de legislatura entre populars i socialistes per repartir-se la presidència feia que les votacions fossin un simple tràmit. Aquesta vegada, però, el trencament entre conservadors i social-demòcrates fa que el resultat sigui més incert. La clau per decantar la balança la tenen els Liberals, que han retirat el seu candidat, el belga Guy Verhofstadt, i han acordat votar a favor de Tajani. El PPE, però, necessitarà també els vots d'altres formacions per sortit vencedor.

Amb una cambra majoritàriament de dretes, el més probable si s'arriba a la quarta i última voltació, l'única en què s'imposa el candidat que tingui més vots encara que sigui per majoria simple, és que guanyi el popular, sobretot ara que compta amb els vots liberals, la quarta força de la cambra. Si s'arriba a la quarta volta, el nom del nou president no es confirmarà fins la nit.

Un italià, president

El principal rival de Tajani, ex portaveu de Berlusconi i ex comissari europeu, és el socialista Gianni Pitella. Si no hi ha sorpreses ni un candidat de consens que apareixi a l'últim minut -cosa que no es pot descartar- el proper president del Parlament Europeu serà un italià. Però ni Tajani ni Pitella tenen bona premsa fora dels seus partits. Tajani és vist per l'esquerra com l'home de Berlusconi a Brussel·les i Pitella té un perfil baix que no convenç la dreta.

Els altres candidats dels principals grups a presidir el Parlament Europeu són la belga Helga Stevens, del grup dels Conservadors i Reformistes (ECR), i la italiana Eleonora Forenza de l'Esquerra Unitària (GUE). A les portes del Brexit, el grup dels Verds-ALE ha escollit una britànica, Jean Lambert, com a candidata.

La marxa de Martin Schulz

En canvi, el president sortint, el socialista alemany Martin Schulz, era apreciat entre les files dels conservadors. Schulz, que acabava mandat al gener, va anunciar que abandonava l'Eurocambra per la política alemanya al novembre. La seva marxa, propiciada perquè els populars volien que els socialistes complissin el pacte i cedissin la presidència a un conservador, ha provocat el trencament de relacions entre els dos grups. Els social-demòcrates no volen respectar el pacte perquè si Tajani es converteix en president, les tres grans institucions europees estaran presidides per conservadors.

Segons fonts de l'Eurocambra, la votació d'avui podria arribar a la quarta volta, un fet que no passa des del 1979. Però amb l'acord entre PPE i ALDE, la votació podria acabar a la segona volta. Això sí, tampoc es poden descartar sorpreses atès que les votacions són secretes i al Parlament Europeu la disciplina de vot és molt flexible.