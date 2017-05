El president Macron promet el ressorgiment de França

La tradició francesa dicta que el president electe acompanya el president que se’n va fins al pati del Palau de l’Elisi. I, en aquest cortès i alhora simbòlic gest, el traspàs de poders entre els dos presidents queda segellat. Seguint aquest protocol, Emmanuel Macron es va convertir ahir en el vuitè president de la Cinquena República. Amb una novetat, però: la cessió de poders es va fer en diumenge. No va ser l’única singularitat que va marcar una jornada en què, al·legòricament, Hollande va donar les claus de França al president més jove de la història del país.

“El món i Europa necessiten més que mai avui una França forta que sàpiga inventar el futur”, va dir Macron en el seu primer discurs com a president, seguint la línia del missatge que va voler enviar el dia que va ser escollit, ara fa una setmana. “A les nostres mans hi tenim totes les virtuts d’una potència del segle XXI”, va assenyalar, abans d’anunciar els dos reptes que com a president s’ha posat per als pròxims almenys cinc anys: “Tornar la confiança als francesos, debilitada des de fa massa temps”, una tasca “llarga i exigent, però indispensable”, i donar de nou a França el seu lloc al món. “El poder de França no està en declivi”, va indicar Macron en un discurs optimista que deixava entreveure una voluntat de marcar una nova època, que torni l’orgull al poble francès.

La reconstrucció europea

I, en aquest nou capítol de la història francesa, Macron vol anar de bracet d’Europa, vol donar un pes considerable al compromís europeu, de construcció comunitària: “Refundarem i rellançarem Europa, a la qual necessitem, perquè ens protegeix”, va dir Macron davant uns 400 invitats que l’escoltaven des de la sala de festes del Palau de l’Elisi, entre ells, el president del Consell Constitucional, Laurent Fabius; el primer ministre d’Hollande, Bernard Cazeneuve; la seva dona, Brigitte Macron, i membres del seu equip i pròxims com l’alcalde de Lió, Gérard Collomb, visiblement emocionat. De fet, Collomb va ser un dels primers polítics de primera línia a donar suport al moviment que Macron va crear ara fa un any.

En el seu primer discurs com a líder de la sisena economia del món, Macron també va voler homenatjar els seus predecessors citant-los un per un. Des de Charles de Gaulle, “que va saber erigir França”, fins a François Hollande, protector dels francesos “en el moment en què el país va ser colpejat pel terrorisme”. El seu parlament va arribar, però, més tard del previst perquè l’adeu amb Hollande al despatx presidencial es va allargar. Els dos homes es van reunir durant una hora i trencaven així amb els 20 minuts protocol·laris d’anteriors ocasions, una evidència de la particular relació que els uneix -Macron va ser ministre d’Economia durant el mandat del socialista-. A porta tancada Hollande va donar ahir al seu successor el codi de l’arma nuclear, una altra tradició republicana en el traspàs de poders.

Després de la trobada, Hollande va deixar enrere l’Elisi, casa seva durant cinc anys, i va dirigir-se fins a la seu del Partit Socialista francès, a la Rue de Solférino, tal com va fer François Mitterrand el 1995 després de deixar el càrrec. “Deixo França en un estat millor de com vaig trobar-la”, va assegurar ahir el socialista, fent referència al quinquenni del seu predecessor, Nicolas Sarkozy. “Sense vosaltres i sense el moviment que porteu, sense la força que encarneu, no hauria presidit mai França”, va agrair Hollande als socialistes presents, que van regalar-li l’obra de Catherine Duchêne La bona estrella. Hollande recordava temps millors per a un partit en declivi, que a la primera volta del 23 d’abril va treure un resultat inèdit, de poc més del 6% dels vots.

Missatge a l’exèrcit

Lluny, Macron seguia amb el seu dia triomfal a bord d’un vehicle militar, travessant l’avinguda dels Camps Elisis. Era la primera vegada que un president escollia aquest tipus de transport -normalment ho fan amb un cotxe- per desplaçar-se fins a l’Arc de Triomf, on tradicionalment es diposita una corona de flors a la tomba del soldat desconegut. Macron ho va fer intencionadament. Una mostra de força d’un president que vol una França més forta. Era una picada d’ullet a l’exèrcit, un missatge de confiança. El càrrec de president de la Cinquena República també comporta automàticament el de cap de l’exèrcit, del qual formen part nombroses tropes destinades a defensar un país que, avui, està en estat d’emergència. Com a anècdota, Macron és el primer president de la Cinquena República que no ha fet el servei militar.

I encara més. Sense preavís, i en una decisió ben estudiada pel seu equip, Macron va fer ahir la seva primera visita oficial com a nou president. El lloc escollit: l’hospital militar Percy de Clamart, on va parlar amb tres soldats d’una vintena d’anys, ferits en operacions a Mali i l’Afganistan.

La traca final de la diada va ser a l’Ajuntament de París, “cor de França, cor ferit, cor que batega i que el 7 de maig va portar un missatge de llibertat i orgull”, va dir el nou president davant de 800 convidats i acompanyat per l’alcaldessa de la capital, Anne Hidalgo, de qui s’ha parlat poc durant la campanya de les presidencials. “El repte dels pròxims cinc anys serà unir els francesos, escoltar les seves pors i donar-hi resposta”, va indicar Macron, abans de concloure amb la missió que tindrà en aquest nou quinquenni: “Reconciliar tot França”, perquè no oblida “que el país està fracturat”.