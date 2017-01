La justícia de Corea del Sud es nega a detenir el president de Samsung per la trama de corrupció de la "Rasputina"

Els tribunals de Corea del Sud han rebutjat la detenció de l'hereu i responsable de facto de l'empori Samsung, Lee Jae-yong, sol·licitada aquesta setmana per la fiscalia per la seva connexió amb la trama de corrupció de la "Rasputina".

L'equip de fiscals que investiga el cas va demanar dilluns una ordre de detenció contra Lee per entendre que hi ha proves de donacions multimilionàries de Samsung a fundacions i empreses controlades suposadament per Choi Soon-il, anomenada la "Rasputina" i amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye, a canvi de favors.

La decisió suposa de moment un alleujament per al major conglomerat empresarial del país, que ja va veure colpejada la seva credibilitat a final de 2016 pels telèfons mòbils defectuosos que exploten, i per a l'economia de Corea del Sud, ja que Samsung representa prop d'una cinquena part del seu PIB.

La fiscalia, que atribuïa a Lee càrrecs de corrupció, malversació i perjuri (per variar al llarg de la investigació la seva declaració inicial davant el Parlament), considerava que les donacions es van realitzar a canvi que el govern de Park donés suport una controvertida fusió de dues subsidiàries de Samsung a 2015.

"Ens resulta difícil entendre la raó, la necessitat i la idoneïtat de l'ordre d'arrest a hores d'ara", diu el veredicte, recollit per l'agència Yonhap, en què se subratlla que encara no queda clar que les donacions es realitzaran en el marc d'una cadena de favors.

Després de conèixer la decisió del tribunal, Lee va abandonar el centre de detenció de Uiwang, al sud de Seül, on va romandre unes 14 hores a l'espera del dictamen. El magnat no ha volgut fer declaracions a la premsa en sortir. El grup Samsung ha dit en un comunicat en el qual es va mostrar agraït perquè "el cas es pugui aclarir sense necessitat de detenció".

Lee i d'altres responsables de Samsung han admès haver pagat uns 43.000 milions de wons (33,7 milions d'euros) a entitats controlades suposadament la "Rasputina", però han negat que fos per aconseguir el suport del Govern Park al procés de fusió de 2015.

La fiscalia creu que Choi, amb la connivència de Park, íntima amiga seva, va confabular per crear una xarxa de corrupció en què estan aparentment involucrats la mateixa presidenta, membres del seu Govern i els principals "Chaebol" (grans conglomerats empresarials) del país.

L'escàndol ha indignat els sud-coreans, que s'han manifestat en els carrers del país cada dissabte des de fa tres mesos per demanar el cessament de Park i el seu Govern.

El Parlament sud-coreà va aprovar al desembre destituir la presidenta del seu càrrec i la decisió definitiva està ara en mans del Tribunal Constitucional, que té fins al juny per decidir a favor o en contra del procés d 'impeachment.

Després del dictamen, a la borsa la majoria de les empreses del grup Samsung s'han recuperat. En l'arrencada, les accions de Samsung Electronics -la més important del grup i vicepresidida per Lee- acumulaven una pujada del 2%, mentre que altres empresa del grup com Samsung Heavy Industries, fabricant de bateries Samsung SDI o la constructora Samsung C & T pujaven un 0,96, un 0,89 i 2,85%, respectivament.