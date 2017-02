El president austrícac al populisme que vol destruir Europa

Un cant a l'Europa unida i forta. El president d'Àustria, Alexander Van der Bellen, ha fet una defensa tancada dels valors, la història i sobretot el futur de la Unió Europea davant del ple del Parlament d'Estrasburg, en el què ha estat el seu primer discurs a l'estranger. No és casual que l'ecologista hagi triat aquest auditori i aquest to per a la seva estrena fora de les fronteres austríaques, ja que ell mateix va guanyar gairebé per la mínima en les eleccions del desembre al candidat ultradretà i euròfob de l'FPÖ.

Amb aquestes credencials Van der Bellen, economista de 72 anys, ha assegurat que la seva pròpia victòria va ser la " negativa clara al nacionalisme, proteccionisme i el populisme simplista" , que amenacen a destruir Europa. En referència implícita a un any electoral a França, Alemanya i Holanda amb forces xenòfobes i ultres ben posicionades a les enquestes, ha afirmat que "és possible guanyar eleccions amb un discurs nítidament europeista", una sentència aplaudida a la cambra, a excepció, com no, dels diputats euroescèptics.

En aquest sentit, el president ha alertat dels que volen "destruir" el projecte europeu i ha instat la ciutadania i els estats a no caure en "els cants de sirena" de fer de la UE un "regne de taifes" en què cadascú rema en una direcció buscant el benefici propi. No és el camí, ha assenyalat Van der Bellen, per a qui l'Europa de tots a una "suma" i guanya en capacitat negociadora amb les transnacionals. "¿Algú creu que un país en solitari podria parar els peus a les multinacionals?", s'ha qüestionat per respondre que només una institució com l'europea pot donar respostes als grans desafiaments del "canvi climàtic, la migració, l'atur, la lluita contra el terror i la guerra".

L'austríac ha advertit que cal aturar les amenaces perquè és molt difícil recompondre peces trencades. "Destruir Europa és molt fàcil però reconstruir-la podria portar decennis", ha insistit, alhora que ha fet una crida a plantar cara als ultranacionalistes i xenòfobs que han acabat imposant les seves "disjuntives" que confonen i amenacen d'acabar amb un projecte que en 60 anys, ha subratllat, s'ha erigit com una "fita única" en la defensa i el respecte als drets humans, l'èxit econòmic i la prosperitat". En un moment en què s'ha de triar entre " l'amor a la petita pàtria o a Europa" o en l'ajuda al veí o als nouvinguts, l'única via per continuar és més Europa i rebutjar de ple els "nous murs i el nacionalisme" perquè, ha assenyalat Van der Bellen, "no solucionen cap problema sinó que en creen de nous", com demostra la història recent del continent.

El president s'ha presentat com un descendent de refugiats "fill d'Europa", tant per convicció com per cultura i una genètica que prové de diferents parts del continent, i ha admès que al seu país els "més vells" rememoren "a vegades amb raó" els temors perquè es repeteixin els episodis dels anys 30 mentre que, per contra, els electors més joves veuen el seu futur dins d'Europa. "Paga la pena Europa", ha conclòs gairebé com un lema.