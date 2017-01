El president electe de Gàmbia jura el càrrec avui a Dakar

Incertesa total a Gàmbia en el dia en què estava previst el traspàs de poders. El president electe, Adama Barrow, ha confirmat que prendrà possessió del seu càrrec aquesta tarda a Dakar, la capital senegalesa on s'ha refugiat temporalment per motius de seguretat. Mentre, el president Yahya Jammeh es manté a la seva oficina presidencial, aliè a les pressions diplomàtiques i militars internacionals perquè plegui.

En un compte de Twitter que gestiona el seu equip Barrow ha anunciat que aquest serà investit a l'ambaixada gambiana de la capital senegalesa, que és territori gambià i per tant compleix els requisits constitucionals. L'acte està previst que es faci a les 4 de la tarda en hora local, una més a Catalunya.

You are all welcome to my inauguration today 4pm at The #Gambian embassy in #Dakar. — Adama Barrow (@BarrowOfficial1) 19 de gener de 2017

Jammeh es resisteix a abandonar la presidència malgrat haver perdut en les eleccions del passat 1 de desembre. Barrow es va imposar amb el 45% dels sufragis pel 36% de Jammeh, que immediatament va acceptar la derrota però dies després es va tirar enrere denunciant frau en uns comicis organitzats pel seu executiu.

Banjul, la capital gambiana, s'ha despertat aquest matí amb una tranquil·litat inusual, sense la vitalitat acostumada i els carrers pràcticament buits. La inestabilitat i incertesa política ha fet que més de 60.000 persones hagin fugit ja del país en direcció el Senegal i que el regne Unit evacuï els seus turistes. La situació és tensa, a l'espera que facin els militars i la policia. L'exèrcit, que havia reconegut la victòria de Barrow, finalment s'ha alineat al costat de Jammeh. Amnistia denuncia la detenció de quatre joves que venien samarretes amb el lema 'Gambia ha decidit'.

Confirmed that 4 young men arrested yesterday in #Banjul by military in shop selling #GambiaHasDecided tshirts & held incommunicado #Gambia — Sabrina Mahtani (@Sabrina_Mahtani) 19 de gener de 2017

540x306 Banjul, la capita gambiana, s'ha despertat amb els carrers buits el dia en què Jammeh hauria d'abandonar el càrrec. / AFOLABI SOTUNDE / REUTERS Banjul, la capita gambiana, s'ha despertat amb els carrers buits el dia en què Jammeh hauria d'abandonar el càrrec. / AFOLABI SOTUNDE / REUTERS

Jammeh es troba aïllat internacionalment, després del fracàs de la via diplomàtica explorada per altres presidents africans i la Comunitat Econòmica dels Estats de l'Àfrica Occidental (CEDAO) que han intentat convèncer el president que accepti els resultats electorals i plegui per evitar un bany de sang.

Barrow ha rebut el suport d'estats africans i de l'ONU però de moment és Botsuana el que ha fet el pas més gran en assegurar que ja no reconeix Jammeh com a president gambià.

Aquesta setmana, el Parlament de Gàmbia ha autoritzat Jammeh perquè es mantingui al poder durant tres mesos, fins a l'abril, revestint així la seva rebel·lia amb una plàtina de legitimitat. Ara falta, no obstant, que el Tribunal Suprem sentenciï si els comicis van ser fraudulents, tot i que no està clar quan podrà fer el veredicte perquè alguns dels jutges han dimitit.

No han estat els únics a distanciar-se de Jammeh. El seu vicepresident, Isatou Njie-Saidy , ha dimitit després d'haver estat al costat del president 20 dels 22 anys que porta al capdavant del petit país subsaharià dirigint-lo amb mà de ferro. Organitzacions humanitàries han denunciat repetidament persecució i repressió contra els opositors al règim autoritari. Prèviament, un parell de ministres del gabinet també havien abandonat el govern i, com Barrow, s'han traslladat al Senegal.

Fracassada la diplomàcia, la CEDAO té a punt la militar i està a l'espera que el Consell de Seguretat de l'ONU es reuneixi per donar llum verda a una possible intervenció d'una missió africana a Gàmbia. Forces senegaleses ja es troben desplegades a la frontera i Nigèria també té tropes en alerta.

Amnistia Internacional ha advertit que la declaració d'estat d'emergència decretat també aquesta setmana no suposa en cap cas carta blanca a la repressió i recorda a Barrow la seva promesa electoral d'alliberar els presos polítics, revertir les lleis en contra dels drets humans i tornar el país a la jurisdicció del Tribunal Penal Internacional.