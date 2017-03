Trump vol més fons per a Seguretat i retallades socials

El president Donald Trump va presentar ahir el seu primer pressupost, que inclou un fort increment de la despesa militar i de la seguretat a la frontera i retallades en medi ambient, ajuda exterior, sanitat i educació. El document fixa les seves prioritats en la despesa del govern però l’última paraula la té el Congrés, que és qui té la potestat d’aprovar les partides pressupostàries.

La probabilitat que els legisladors aprovin els comptes del president nord-americà és petita. Els republicans, el partit del president, tenen la majoria de les dues cambres, però molts creuen que algunes de les retallades són massa dràstiques. Els demòcrates també van mostrar la seva oposició a la proposta.

“El president vol gastar més diners en defensa, més diners en seguretat fronterera, més diners en l’aplicació de la llei i més diners per [donar llibertat] a l’elecció d’escola, sense augmentar el dèficit”, va explicar en una conferència telefònica amb periodistes el director de pressupost de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Seguretat a la frontera

Més fons per construir un nou mur i més guardes fronterers

Trump està decidit a complir la seva promesa estrella de construir un nou mur a la frontera amb Mèxic. En el seu pressupost, demana una partida de 1.100 milions de dòlars per a aquest any i una altra de 2.600 milions per al 2018 per iniciar el projecte -que es creu que costarà 30.000 milions-. A més, vol més recursos per contractar més guardes fronterers i crear més centres de detenció per a immigrants indocumentats.

Defensa

Un fort augment en la despesa militar i la lluita contra l’EI

El Pentàgon seria el més beneficiat si s’aprovés el pressupost del president. Trump vol un increment de 54.000 milions de dòlars en defensa, és a dir, un 9% respecte a l’any anterior. I també crea un pressupost específic per lluitar contra l’Estat Islàmic a Síria i l’Iraq.

Medi ambient

Retalla un 31% el pressupost de l’agència mediambiental

El president vol retallar 2.600 milions de dòlars del pressupost de l’agència mediambiental. Per assolir aquest objectiu, acomiadarà uns 3.200 funcionaris d’aquest organisme i eliminarà fons d’investigació sobre el canvi climàtic o programes ambientals estatals. Trump, amb els seus comptes, deixa clar que la lluita contra el canvi climàtic no és una de les seves prioritats.

Política exterior

Redueix un 28% la partida per al departament d’Estat

L’agència mediambiental és la que pateix una reducció més forta del seu pressupost: un 30%. I la segueix de prop el departament d’Estat dels EUA amb un 28%. Els programes més afectats seran els que destinen ajudes a l’exterior. És molt difícil que Trump obtingui aquesta retallada, ja que aquestes partides són populars entre els dos partits.

El pressupost del president dona el tret de sortida a les negociacions dels pressupostos. Trump haurà de persuadir els republicans si vol tirar endavant la seva agenda.