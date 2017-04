El president vol una retallada “massiva” d’impostos

Els assessors econòmics del president Donald Trump van presentar ahir una proposta per dur a terme una retallada “massiva” d’impostos a empreses i individus. El seu pla vol reduir l’impost de societats dels Estats Units un 35%, fins al 15%, retallar de 7 a 3 -10%, 25% i 35%- els trams de l’impost sobre la renda, i eliminar totes les deduccions fiscals -excepte les d’hipoteques i donacions benèfiques-. Aquesta mesura beneficiaria una majoria dels nord-americans, incloent-hi els rics, però també podria augmentar significativament el deute del país.

El secretari del Tresor, Steven Mnuchin, va assegurar en la presentació de la reforma fiscal que les retallades seran “les més grans de la història” dels Estats Units. Mnuchin, juntament amb el director del Consell General Econòmic, Gary Cohn, va explicar que la proposta també estableix una amnistia fiscal perquè les empreses nord-americanes puguin repatriar els més de 3.000 milions de dòlars que tenen a l’estranger. No queda clar, però, quantes empreses utilitzarien aquesta mesura.

Els republicans, que tenen el control de les dues cambres, utilitzaran el pla del president com a full de ruta per aprovar una reforma fiscal que fa anys que prometen. Tot i així, no serà fàcil, ja que ni Mnuchin ni Cohn van dir com es pagarà aquesta retallada d’impostos “massiva”. I esperen que la disminució d’ingressos per impostos es compensi amb més creixement.

Un “regal” per als més rics

Els demòcrates es van oposar de seguida a la proposta, ja que consideren que només ajudarà els més rics. “La proposta de Trump és un altre regal a les grans empreses i milionaris com ell”, va assegurar Tom Perez, president del Partit Demòcrata. Perez va exigir que el president mostri la seva declaració de la renda per saber com el beneficiarà la reforma. El Congrés podria trigar mesos a aprovar la reforma, però amb la presentació de les retallades Trump vol acabar amb nota els seus primers 100 dies de mandat.