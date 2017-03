Farage: "M'agradaria veure com es trenca la Unió Europea"

El Regne Unit ja ha fet oficial la seva sortida de la Unió Europea, a través d' una carta que el representant permanent del país a Brussel·les, Tim Barrow, ha lliurat aquest dimecres al matí al president del Consell Europeu, Donald Tusk. A mesura que avancen les hores, els diferents líders europeus reaccionen a la retirada britànica.

This is a sad day for the EU & especially for the UK. However, I take heart from thousands of young people raising their voice for Europe.