Un de cada quatre menors al món viu en situacions de risc

L’agència de les Nacions Unides per a la Infància, l’Unicef, va fer una crida ahir per recaptar 3.300 milions de dòlars -la captació de fons més gran de la seva història- amb l’objectiu de finançar les accions humanitàries que té previst realitzar el 2017, que donaran assistència a 81 milions de persones, entre les quals hi ha 48 milions d’infants.

De totes maneres, el nombre de menors que es beneficiaran de l’ajuda de l’agència representen només una petita part dels més de 535 milions que viuen en països afectats per situacions d’emergència, ja sigui per conflictes bèl·lics o a causa de desastres naturals. En total, un de cada quatre menors al món viu en situacions d’emergència. Entre les crisis que més efectes tenen sobre els nens i nenes i les seves famílies hi ha les de l’Àfrica i les de refugiats.

Fenòmens naturals: el virus del Zika, el Niño i Haití

El brot del virus del Zika ha afectat com a mínim 75 països de l’Amèrica Llatina, el Carib, l’Àfrica i l’Àsia. Tot i que els símptomes són lleus, pot tenir greus conseqüències sobre les dones embarassades i els fetus i provocar malalties congènites i neurològiques als nounats. L’augment de les temperatures i de la humitat a causa del fenomen del Niño ha afavorit la reproducció del mosquit responsable de la transmissió del virus. El Niño també és responsable de la pitjor sequera en 35 anys al sud de l’Àfrica, que ha tingut repercussions sobre la seguretat alimentària dels infants.

Una altra catàstrofe natural que ha tingut conseqüències nefastes és l’huracà Matthew -la tempesta més greu al Carib en una dècada-, que ha provocat que més de 800.000 persones estiguin actualment en situació de risc a Haití.

El Pròxim Orient i la crisi de refugiats a Europa

La crisi de refugiats provocada per la guerra a Síria ha tingut un gran impacte sobre els seus països veïns, que han acollit gairebé 5 milions de persones -més de 2 milions d’infants-. El 2016 350.000 refugiats van arribar a Europa i quasi la meitat dels que van arribar per mar a Grècia i a Itàlia eren nens, procedents de Síria i l’Afganistan. Molts havien patit casos de violència, abús o explotació. A l’Iraq hi ha més de 3 milions de desplaçats i prop d’11 milions de persones que necessiten ajuda humanitària, i el Iemen, després de dos anys de conflicte, s’enfronta a una crisi de desnutrició sense precedents.

Els casos del Sudan del Sud, Birmània i Nigèria

El ressorgiment dels conflictes bèl·lics al Sudan del Sud ha empitjorat la crisi humanitària que viu el país, que a més pateix una greu crisi nutricional: un 31% de la població es troba en situació d’inseguretat alimentària. Les dones i els infants corren el risc de patir violència, desplaçaments i malalties potencialment mortals.

A Birmània, la violència entre ètnies ha causat tres crisis humanitàries prolongades als estats de Rakhine, Kachin i Shan, així com desplaçaments massius.

A Nigèria, el conflicte a la regió de la conca del llac Txad ha fet fugir més de 2 milions de persones, i als tres estats més afectats, situats al nord-est, més de 400.000 nens corren el risc de morir per desnutrició aguda greu.