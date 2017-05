Ho deia l’expresident Nicolas Sarkozy ahir al matí, durant la commemoració del 8 de maig de 1945 -dia de la victòria a la Segona Guerra Mundial-, a París: “Sé per experiència pròpia que ara comença el més difícil”. En efecte, Emmanuel Macron ha aconseguit l’impossible i s’ha convertit en president de la República. Però la dificultat més gran arriba després de l’escrutini presidencial, a l’hora d’obtenir els mateixos bons resultats a les legislatives. Per entendre el repte de Macron, és important desxifrar d’on venen els 20,7 milions de vots que li permetran instal·lar-se a l’Elisi aquest diumenge, 14 de maig. També cal preguntar-se quin és el missatge dels 4 milions de vots en blanc i nuls i el dels 12 milions d’abstencionistes.

“Els quatre milions de vots en blanc representen un rebuig al sistema”, assenyala Jérôme Fourquet, investigador del think tank Fondation Jean Jaurès. El també especialista en sociologia electoral a l’IFOP, l’institut francès de sondejos, explica a l’ARA que els resultats de la segona volta presidencial posen de manifest la bretxa que divideix França entre perdedors i guanyadors de la mundialització, entre euroescèptics i europeistes. La “França que pateix”, la de l’empresa Whirlpool i les conseqüències de la crisi, i la “França que va bé”. Els perdedors haurien votat pel Front Nacional o s’haurien abstingut. El mapa electoral també revela una fractura entre la França urbana i la França rural: Macron guanya a les ciutats i Le Pen a les poblacions més petites i a les zones frontereres. Com més població, més evident, ja que les grans ciutats han donat una victòria clara a Macron: París, Lió, Bordeus, Tolosa...

Fourquet, que és responsable del departament d’opinió a l’IFOP, ha examinat el vot a Macron, el 66% dels sufragis: “Hem de tenir en compte que, en aquesta segona volta, el 55% dels electors -els que a la primera volta no van votar ni per Le Pen ni per Macron- no estaven representats per cap dels dos candidats”. Segons l’investigador, només un 40% dels vots de Macron són per convicció. La resta corresponen al vot útil: “Nosaltres en diem vots orfes perquè són vots d’electors que s’havien quedat sense referents”. Si considerem que es tractava de barrar el pas al Front Nacional, Fourquet assenyala que l’índex de vots que s’emporta Macron és sorprenentment baix.

Què ha fet l’electorat de Fillon?

El líder d’Els Republicans, François Fillon, va ser tercera força a la primera volta. Segons les dades de l’IFOP, la meitat del seu electorat va votar diumenge per Macron. En canvi, un 24% ho van fer per Marine Le Pen, mentre que un 14% es van abstenir i un 12% van votar en blanc o van emetre vot nul. Aquest fragmentació del vot de la dreta conservadora, diu Fourquet, és el que es reflecteix en el debat polític d’avui entre els partidaris de donar suport a Macron i els defensors de quedar-se a l’oposició. De moment ahir François Fillon va avisar que qualsevol acte de complicitat amb Macron seria sancionat. Veurem si Els Republicans seran capaços de marcar una línia clara de cara a una reestructuració necessària i fer pinya o si el partit acabarà d’implosionar.

A l’altra banda de l’espectre la situació no és gaire diferent. Del 19% dels electors de Jean-Luc Mélenchon, líder de La França Insubmisa, el 47% van votar Macron. De la resta, el 14% van votar Le Pen, el 26% -un de cada quatre electors- es van abstenir i un 13% van votar nul o en blanc. El 23 d’abril al vespre, després de no accedir a la segona volta, Mélenchon es va negar a fer una crida a votar per Emmanuel Macron: tenia els ulls posats en les legislatives.

Per a Fourquet, tot és possible, fins i tot una cohabitació amb l’esquerra de Mélenchon: “Estem vivint una situació nova i, per tant, desconeguda”. Els pronòstics són arriscats, sobretot perquè la tradició francesa tendeix a legitimar el partit escollit com a guanyador a les presidencials, però aquesta vegada la peculiaritat és que els partits tradicionals semblen haver-se evaporat, diluïts cadascun en la seva pròpia crisi interna. Jean-Luc Mélenchon, diu Jérôme Fourquet, ha fet de “trencanous del Partit Socialista, que era la síntesi de dues esquerres irreconciliables”. La família més moderada va donar suport a Macron des del principi: primer tímidament, després en forma de declaracions mediàtiques. La família més radical va donar suport a Benoît Hamon, que ha sigut el gran perdedor d’aquesta elecció. La fragmentació està servida a dreta i esquerra: en aquest paisatge de desfeta, Macron haurà de ser molt hàbil per conciliar. A més, haurà d’entendre que una gran part dels seus electors no li han donat un xec en blanc per governar: la majoria, insisteix Fourquet, el van votar diumenge, més que per adhesió, per falta d’una altra opció més convincent, i sobretot per barrar el pas a Marine Le Pen.