El que Putin no diu mai quan parla de terrorisme

El president rus Vladímir Putin difícilment perd l’oportunitat de parlar de terrorisme quan se li presenta l’ocasió, i més d’un cop ha assegurat que aniquilaria els terroristes txetxens amb les seves pròpies mans. Ell i Donald Trump comparteixen la visió sobre com s’ha de combatre el terrorisme excepte en un punt: el llenguatge que fan servir. Trump associa sempre que pot l’islam amb el terrorisme, i quan era candidat a la presidència criticava Obama per parlar de “terrorisme islamista radical”. Però Putin, a qui el seu homòleg nord-americà admira per la seva mà de ferro, parla des de fa més d’una dècada tal com ho feia Obama.

El president rus mai ha descrit els terroristes com a “islamistes” i, de fet, ha denunciat en diverses ocasions aquest llenguatge. “Preferiria que l’islam no es mencionés en va”, va dir en una roda de premsa al desembre quan li van preguntar sobre l’Estat Islàmic -grup al qual es refereix sovint amb el nom d’“autodenominat Estat Islàmic” per allunyar-lo de la religió-. Durant la inauguració d’una mesquita a Moscou el 2015, Putin va parlar dels terroristes que “cínicament exploten els sentiments religiosos amb finalitats polítiques” i va afegir que “els membres de l’autodenominat Estat Islàmic estan comprometent una de les religions més grans del món, l’islam”. I com que a Rússia no adherir-se a certes interpretacions que fa el Kremlin es considera una ofensa, els mitjans del país estan obligats -per llei- a referir-se a l’EI com una organització terrorista que s’autodenomina així.

Ara bé, per què té aquesta postura el president? Putin no actua així per fer contents els liberals occidentals, a qui, de fet, considera uns hipòcrites. “S’enorgulleix de les capacitats dels seus serveis d’intel·ligència”, diu un estudi sobre polítiques antiterroristes de la Brookings Institution, i, segons l’espionatge, els governs dels països de majoria musulmana, com ara l’Iraq o l’Iran, així com la majoria dels musulmans que viuen a Rússia, no són l’enemic. És per això que en lloc de combatre l’islam, l’estratègia russa es basa a finançar i donar suport militar a líders musulmans moderats. És el que va fer Rússia a Txetxènia, quan es va aliar amb l’imam de la regió Akhmad Kadírov. El seu fill, Ramzan, lidera la regió actualment. Teixint aquestes aliances el Kremlin ha aconseguit que regions que abans eren una amenaça hagin deixat de ser-ho. Per a Orkhan Dzhemal, expert en l’islam, “Putin ha de dirigir un país multiconfessional”. Dzhemal posa en evidència que, en contrast, als Estats Units els musulmans no són una força política. “Ell no pot parlar de terrorisme islamista per una raó molt simple: no pot alienar milions de russos”. Per això el president prefereix parlar de “terrorisme internacional”.