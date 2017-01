Tot el que has de saber sobre el veto de Trump

Qui són els afectats per la prohibició?

L’ordre executiva de Trump de divendres suspèn fins al juny el programa d’acollida de refugiats, que ja era un dels més restrictius del món, i que ara quedarà limitat a 50.000 persones (menys de la meitat comparat amb l’últim any de govern d’Obama). En el cas dels refugiats sirians la prohibició és indefinida, tot i que l’any passat els Estats Units només en van acollir 12.486 (pels 300.000 que van ser acceptats, per exemple, a Alemanya). A més, atura durant 90 dies la concessió de visats de persones procedents de set països de majoria musulmana: l’Iran, l’Iraq, Síria, el Iemen, Líbia, Somàlia i el Sudan. En aquest període es revisarà el sistema de concessió de visats. El decret permet ampliar la llista en qualsevol moment.

Què passa amb els residents legals?

Dissabte, centenars de persones originàries d’aquests set països que tenen residència legal als Estats Units no van poder viatjar-hi o van ser detinguts als aeroports. Diumenge, després de les primeres protestes i sentències judicials contra la mesura, la Casa Blanca es va fer enrere i va dir que el veto no afectaria els titulars de la famosa carta verda. Hi ha mig milió de persones dels set països afectats pel veto de Trump que tenen aquest document.

I els ciutadans amb doble nacionalitat?

Els titulars de passaports dels set països que a més a més tinguin una altra nacionalitat també queden inclosos al veto. Això vol dir, per exemple, que un ciutadà britànic o francès que, a més, tingui passaport iraquià no podrà entrar als Estats Units en els pròxims 90 dies.

És discriminatori per als musulmans?

Pel que fa als demandants d’asil, la persecució religiosa serà un motiu prioritari per obtenir refugi als Estats Units si els sol·licitants pertanyen a grups minoritaris al seu país d’origen. Donald Trump ha reiterat el seu compromís amb els cristians, a qui considera els més perseguits en origen i maltractats per l’administració Obama. Però novament els fets el desmenteixen: l’any passat els Estats Units van acceptar 37.521 refugiats cristians i 38.901 de musulmans.

Què han dictaminat els jutges?

Diversos jutges federals de Nova York i Virgínia han bloquejat les deportacions de persones que van arribar dissabte als Estats Units amb visat vàlid i que, en aplicació de l’ordre executiva de Trump, van ser detingudes als aeroports, enmig de la confusió dels funcionaris d’immigració. Entre 100 i 200 persones van ser posades en llibertat després de passar-se hores detingudes. El revés judicial és significatiu però molt parcial, perquè no obliga el govern a admetre al país les altres persones afectades ni qüestiona la constitucionalitat de la mesura.