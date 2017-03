La Unió Europea respira alleujada pel senyal holandès contra els extremistes i antieuropeus

La Unió Europea (UE) s'ha llevat aquest dijous alleujada amb la derrota del PVV de Geert Wilders a les eleccions holandeses, considerades com el primer assalt en la lluita contra el populisme xenòfob en un decisiu any electoral a Europa. França, a l'abril, i Alemanya, a la tardor, tindran també uns comicis en què les formacions antiimmigració parteixen amb bones perspectives electorals.

A Holanda, el partit de Wilders s'ha quedat curt davant les expectatives i les enquestes preelectorals, i s'ha quedat amb 20 diputats amb el seu discurs a favor de l'expulsió dels musulmans i la promesa d'un referèndum per a la sortida dels Països Baixos de la Unió Europea. El primer ministre, el liberal Mark Rutte, s'ha proclamat guanyador, malgrat que ha perdut vuit escons.

540x306 Rutte camina pel centre de l'Haia, camí del Parlament, després de saber els resultats electorals. / MICHAEL KOOREN / REUTERS Rutte camina pel centre de l'Haia, camí del Parlament, després de saber els resultats electorals. / MICHAEL KOOREN / REUTERS

A Brussel·les, els resultats holandesos han suposat una gran tranquil·litat per al futur del projecte, a les portes que el Regne Unit de Theresa May invoqui l'article 50 que desencadeni el Brexit. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha estat el primer de felicitar el primer ministre Rutte, per un triomf electoral " contra els extremistes" i "a favor d'Europa i en contra dels extremistes".

L'amenaça extremista

Congratulations to my friend @markrutte for his clear victory yesterday night. Laten we samen bouwen aan een sterk #Europa! pic.twitter.com/euckESZkoo — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 16 de març de 2017

També el president del Parlament Europeu, l'italià Antonio Tajani, s'ha adreçat directament a Rutte per felicitar-lo per la seva victòria, amb un curt "Felicitats" a través del seu compte personal de Twitter.

A França, malgrat les diferències polítiques i socials, han pres nota del que ha passat a la veïna Holanda, i més després que el 2005 els dos països rebutgessin via referèndum la Constitució Europea. En la primera ronda, que se celebra per Sant Jordi, la ultradretana Marine Le Pen es posiciona al capdavant en els sondejos, però no així en la segona i definitiva, del 7 de maig. La líder del Front Nacional, molt activa a les xarxes socials, no ha fet cap comentari de la derrota del seu amic Wilders, amb qui va compartir fa poc una trobada de formacions contràries a la Unió Europea en què s'augurava que el 2017 seria el renaixement d'una nova Europa.



Qui sí que s'ha expressat és el president francès sortint, el socialista François Hollande, que ha felicitat "calorosament" Rutte per la seva "clara victòria contra l'extremisme", i ha subratllat que "els valors d'obertura, de respecte dels altres i de fe en el futur d'Europa són l'única resposta veritable a les pulsions nacionalistes i de replegament que sacsegen el món".

Je félicite chaleureusement @markrutte pour sa nette victoire contre l'extrémisme. — François Hollande (@fhollande) 16 de març de 2017





A Alemanya, les eleccions generals seran el 24 de setembre i, de moment, els sondejos donen un empat tècnic entre democristians i socialdemòcrates, mentre que el partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD) preveu, segons els últims sondejos, entre 9 i 11 escons .



Per al ministre d'Afers Estrangers alemany, el socialdemòcrata Sigmar Gabriel, el fet que el polític "populista" i "radical de dretes" Geert Wilders hagi perdut és "un bon senyal per a Europa" i una mostra que Holanda "pertany als països que formen el nucli d'Europa".

Gute Nachrichten aus den Niederlanden. Europa bleibt bunt - und dazu gehört Oranje! — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 15 de març de 2017





Angela Merkel, ja ha felicitat per telèfon Mark Rutte i li ha traslladat el seu desig de continuar la "bona cooperació com a amics, veïns, europeus". Abans de començar un acte, la cancellera ha expressat la seva satisfacció per l'" elevada participació" a les eleccions i s'ha felicitat perquè els resultats són un "clar senyal" després de dies en què Holanda, "soci, amic" i "veí" ha hagut d'aguantar acusacions i retrets "totalment inacceptables" per part de Turquia i davant dels quals Berlín ha mostrat la seva solidaritat. "Ha estat un bon dia per a la democràcia", ha afirmat la líder alemanya, que optarà a la tercera reelecció.



El candidat dels socialdemòcrates, l' expresident del Parlament Europeu Martin Schulz, ha expressat en alemany i en holandès seva satisfacció pel resultat de les eleccions. "Geert Wilders no va poder guanyar les eleccions a Holanda. Estic molt més tranquil. Però hem de seguir lluitant per una Europa oberta i lliure!", ha escrit l'alemany.

Wilders heeft de verkiezing in NL niet kunnen winnen. Ik ben opgelucht, maar we moeten verder voor een open en vrij Europa blijven vechten. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 15 de març de 2017

El president del govern italià, Paolo Gentiloni, va celebrar ahir a la nit en un missatge a Twitter la derrota de la "dreta antieuropea" a Holanda i va demanar que s'aprofiti el fet per a un compromís comú per rellançar la Unió Europea.

No #Nexit La destra anti UE ha perso le elezioni in Olanda. Impegno comune per cambiare e rilanciare l'Unione — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 15 de març de 2017





El govern d'Itàlia, país que, a més, acollirà el dia 25 els actes de commemoració del 60è aniversari del Tractat de Roma, acaba la legislatura el febrer del 2018, en un marc de problemes interns en els partits que necessiten reorganitzar-se i buscar un líder vàlid.



L'únic partit que es manté ferm en els sondejos és el Moviment 5 Estrelles, que aconseguiria un 30% dels vots en unes futures eleccions. La formació de Beppe Grillo s'ha caracteritzat per les seves dures crítiques a la UE, però en els últims temps sembla haver abandonat la seva primera proposta de convocar un referèndum per sortir de l'euro.



El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també ha felicitat Rutte per la seva victòria amb un missatge al seu compte de Twitter, així com als democristians del CDA.