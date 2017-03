Les reaccions internacionals a l'atac de Londres

L' atac que ha sacsejat aquest dimecres a la tarda el centre de Londres i que s'ha produït just davant el Parlament britànic, en què, de moment, haurien mort quatre persones i hi hauria una desena de ferits ha fet reaccionar ràpidament governs i polítics d'arreu del món.

El Parlament escocès ha anunciat un increment de la seguretat als voltants del seu edifici de manera immediata, tot i que no hi ha indicis per pensar que hi pugui haver cap incident a Escòcia. La primera ministra, Nicola Sturgeon, ha llançat un missatge de solidaritat amb les víctimes de l'incident terrorista i ha explicat que el govern d'Escòcia està col·laborant estretament amb la policia per descartar qualsevol possible implicació.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha mostrat el seu condol amb les víctimes i s'ha posicionat al costat del Regne Unit a través del seu compte oficial de Twitter.

My thoughts are with the victims of the Westminster attack. Europe stands firm with the UK against terror and ready to help. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 de març de 2017

Donald Trump ha trucat a Teresa May per parlar de l'atac just després que el departament d'Estat dels Estats Units llancés un comunicat. Els EUA han explicat que segueixen la "preocupant situació" a Londres i han instat als nord-americans que són a la capital del Regne Unit a contactar amb els seus familiars per dir-los que estan bé. "Estem preparats per facilitar assistència a qualsevol ciutadà dels EUA afectat", ha dit el departament d'Estat nord-americà. El Secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson, ha llançat un missatge de suport a les víctimes i familiars i ha condemnat els atacs "terrorífics" que han tingut lloc a Westminster.

El govern francés ha dit a Twitter: "El terrorisme ens afecta a tots i França sap com pateix el poble britànic avui".

"Le terrorisme nous concerne tous et la France sait ce que le peuple britannique a comme souffrance aujourd'hui" @fhollande #Londres — Élysée (@Elysee) 22 de març de 2017

Al Regne Unit, figures públiques i autoritats han mostrat el seu suport a les víctimes.

L' alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha emés un comunicat: "Hi ha hagut un incident seriós prop de la plaça del Parlament aquesta tarda que la policia està tractant com un atac terrorista fins que tingui més informació". Khan també ha explicat que la policia ha posat en marxa una investigació urgent. "Els meus pensaments són amb els afectats i amb les seves famílies", ha dit.

My statement on the incident near Parliament Square this afternoon. Please visit https://t.co/NzFxlDdZ9N for the latest information. pic.twitter.com/T4s43cGzub — Mayor of London (@MayorofLondon) 22 de març de 2017

Jeremy Corbyn, el líder del partit laborista, ha emés un comunicat en què diu: "Els meus pensaments són amb les víctimes, els seus amics i els seus familiars. Els informes suggereixen que l'incident d'aquesta tarda a Westminster és extremadament seriós".

My statement on the ongoing incident in Westminster. Our thoughts are with the victims, their friends and families pic.twitter.com/Fo5WNXHWPI — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 22 de març de 2017

L'exprimer ministre David Cameron s'ha sumat als missatges de condol. "Aquells que cerquen atacar la nostra democràcia amb els seus mètodes barbars no guanyaran mai", ha dit en un missatge a twitter.

My thoughts with the families of those injured & killed. Those seeking to attack our democracy with these barbarous methods will never win. — David Cameron (@David_Cameron) 22 de març de 2017

Mentrestant, el govern espanyol, a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació, ja ha llançat una alerta a tots aquells espanyols que es trobin a la zona de l'atac o a Londres.