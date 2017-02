Un líder musulmà del Líban es nega a rebre Le Pen amb el cap descobert

La líder de l'extrema dreta francesa i candidata presidencial, Marine Le Pen, no s'ha pogut reunir aquest dimarts amb la màxima autoritat sunnita del Líban, el muftí de la República, Abdelatif Derian, ja que s'ha negat a cobrir-se el cap amb el vel islàmic, segons ha informat la institució religiosa.

La institució que dirigeix Derian expressa el seu pesar pel "comportament inadequat" de Le Pen, que "s'ha negat a posar-se el vel islàmic, requisit per veure el muftí", segons un comunicat.

La candidata ultradretana és la favorita en la primera de la volta de les eleccions presidencials franceses, el 23 d'abril, encara que no per guanyar els comicis a la segona i definitiva volta.

"A Le Pen se li havia notificat la necessitat de cobrir-se el cap en reunir-se amb el muftí, però quan ha arribat [a la trobada] ha rebutjar fer-ho, tot i les peticions en aquest sentit", ha detallat la institució.

Per la seva banda, Le Pen ha assenyalat que el que ha passat "no és greu", segons declaracions difoses per l'Agència Nacional de Notícies libanesa (ANN).

"La més alta autoritat sunnita del món no va tenir aquesta exigència i, per tant, no tinc motius per posar-me'l [ara]", ha afirmat Le Pen, en referència a la seva trobada al Caire el 2015 amb Ahmed al Tayeb, la institució de referència de l'islam sunnita a tot el Pròxim Orient.

No es tracta d'"imposar el model francès"

En una entrevista publicada aquest dimarts pel diari libanès 'L'Orient-Le Jour', Le Pen ha afirmat que "cada país té la seva història" i que ella no tracta d'"imposar el model francès, ja que la laïcitat és un concepte que diversos països interpreten malament".

La candidata presidencial francesa va arribar diumenge a la nit al Líban per una visita oficial de dos dies, durant la qual ja s'ha entrevistat amb el president del país, Michel Aoun; el primer ministre, Saad Hariri; el ministre d'Exteriors, Yebrán Basil, i amb el patriarca maronita (catòlic d'Orient), Bechara Rai.

Le Pen és la segona candidata a la presidència de França que visita el país després d'Emmanuel Macron, que ho va fer al mes de gener.