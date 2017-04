Uns 1.500 reclusos palestins, en vaga de fam per reclamar millores a les presons d'Israel

Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns als carrers de les principals ciutats de la Cisjordània ocupada per donar suport als presoners palestins tancats a Israel que han iniciat una vaga de fam indefinida per protestar per les condicions de vida a les presons.

La manifestació més nombrosa ha tingut lloc al centre de Ramallah, la capital provisional de l'estat palestí, on els manifestants han cridat consignes a favor de l'alliberament de Marwan Barghouti, un líder de Fatah condemnat el 2004 a 5 penes de cadena perpètua i al qual molts palestins volen veure com a futur president.

La vaga respon a una iniciativa de Barghouti, i entre les demandes dels vaguistes figuren que es permetin més visites familiars, que es millorin els serveis mèdics, que es faciliti l'accés als estudis per correspondència i que els reclusos puguin parlar més sovint per telèfon amb les famílies.

540x306 Un cartell recorda els presoners palestins tancats a centres penitenciaris israelians a Ramal·lah. / MOHAMAD TOROKMAN / REUTERS Un cartell recorda els presoners palestins tancats a centres penitenciaris israelians a Ramal·lah. / MOHAMAD TOROKMAN / REUTERS

Però també hi ha demandes què van més enllà de la vida quotidiana, com és el cas de la que exigeix que es deixin d'aplicar "detencions administratives", en les quals els detinguts no són jutjats i ni tan sols se'ls informa de per què se'ls ha arrestat. S'estima que al voltant de 500 presoners es troben dins d'aquesta categoria. A més, hi ha a les presons 13 membres del Consell Legislatiu Palestí, és a dir diputats del Parlament.

Les autoritats del Servei de Presons israelià asseguren que no negociaran amb els vaguistes i que ja han començat a aplicar mesures de càstig com ara l'aïllament complet dels presoners que lideren la protesta. Per la seva banda, el ministre de la Seguretat Interior, Gilad Erdan, un dels falcons més radicals del Likud, ha dit que les demandes "no són raonables" i que la vaga respon a interessos de "política interna" palestina.

En l'actualitat en les presons israelianes hi ha prop de 6.500 palestins, incloent-hi 60 dones i 300 menors de 18 anys. Barghouti en un principi va fer la crida només per als presoners de Fatah però ràpidament l'han secundat reclusos d'altres grups com ara Hamàs. Les estimacions del nombre de vaguistes varia molt però podrien ser prop de 1.500.