Un refugiat sirià, a judici contra Facebook

Anas Modamani és el refugiat sirià que el 2015 es va fer una selfie amb Angela Merkel que va fer la volta al món. La imatge es va convertir en un símbol de la decisió de la cancellera de permetre l’entrada a Alemanya a centenars de milers de migrants. Ara Modamani mira d’evitar que Facebook permeti als usuaris tornar a publicar la fotografia, després que la imatge hagi servit per il·lustrar diverses vegades notícies falses.

El cas és un més entre les nombroses demandes imposades contra Facebook a Alemanya per la proximitat de les eleccions generals -se celebren al setembre- i la preocupació generalitzada per la propaganda populista i ultranacionalista que es difon a través de notícies falses en aquesta xarxa social.

El ministre de Justícia alemany, Heiko Maas, ha proposat que Facebook sigui responsable dels missatges d’odi publicats a la seva web, i un grup de treball que inclou representants de Facebook, Google i Twitter està examinant quant poden trigar a eliminar aquest tipus de publicacions. Està previst que aquest grup presenti les seves conclusions els pròxims mesos.

Qui és el noi de la ‘selfie’ amb Merkel?

Ara té 19 anys i va fugir de Síria cap a Alemanya el 2015. El setembre d’aquell any Angela Merkel va visitar el centre de refugiats on vivia. La selfie que es van fer i que Modamani va penjar a la seva pàgina de Facebook es va fer viral a les xarxes socials i es va convertir en un emblema de la política d’acollida de Merkel. La postura de la cancellera sobre els refugiats ha sacsejat la seva popularitat i ha impulsat l’augment del partit populista d’extrema dreta Alternativa per a Alemanya.

Per què ha portat Facebook als tribunals?

Modamani ha presentat una demanda en un tribunal de la ciutat de Würzburg, a l’estat de Baviera, en què sol·licita a Facebook que retiri tots els continguts que el vinculen amb el terrorisme. El seu advocat, Chan-jo Jun, diu que, tot i que el seu client ha esborrat la fotografia del seu perfil i ha demanat que sigui retirada d’algunes publicacions en concret, encara es pot veure als perfils d’altres persones i acompanya notícies falses que el relacionen amb els atacs de Brussel·les de l’any passat i amb el d’aquest Nadal a Berlín.

Què fa la companyia contra les notícies falses?

Facebook defensa que aquest cas té a veure amb les difamacions que fan alguns usuaris de la seva xarxa social i que ells són els responsables últims de penjar les imatges i no la companyia.

Al principi l’empresa de Mark Zuckerberg negava les acusacions que deien que les notícies falses difoses a través de la seva plataforma havien influït en les eleccions nord-americanes, però els últims mesos Mark Zuckerberg ha pres mesures per solucionar la problemàtica. El mes passat va actualitzar l’eina que suggereix enllaços a temes populars, amb l’objectiu que els suggeriments fossin més fiables. També s’ha associat amb alguns mitjans com The Washington Post i El País per oferir notícies més acurades als usuaris. Però els crítics diuen que aquests esforços no són suficients.