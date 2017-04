Un regal enverinat, el pitjor maldecap d’Al-Sissi

L’abril del 2016 el president d’Egipte, Abdel Fattah al-Sissi, va preparar una pomposa recepció al rei Salman de l’Aràbia Saudita, la generosa ajuda financera del qual havia evitat l’enfonsament de l’economia egípcia. Com a mostra de la bona sintonia els dos dirigents van firmar un tractat que reconeixia la sobirania saudita sobre Tiran i Sanafir, dues estratègiques illes del mar Roig, en disputa des de feia dècades. Els illots, inhabitats, havien de servir de pilars per a un faraònic projecte compartit, la construcció d’un pont que unís els dos països, que apuntalés la seva relació estratègica. Un any després, el futur de Tiran i Sanafir s’ha convertit en tot un maldecap per a Egipte: enverina les relacions amb Riad i proporciona una potent munició a l’oposició.

Al-Sissi, un oficial que governa amb mà de ferro després del cop d’estat del 2013 contra el primer president elegit a les urnes, va cometre amb el seu regal a Salman una greu errada: ignorar com està d’arrelat el patriotisme entre la societat egípcia, també entre l’oposició. Autoproclamat “defensor de la pàtria” davant el perill islamista, el mariscal ni es podia imaginar que algú s’atreviria a acusar-lo de vendre la “sagrada terra d’Egipte”. És el que van fer un grup d’advocats de l’oposició, liderats per l’excandidat presidencial d’esquerres Khaled Ali, que van presentar una demanda als jutjats argumentant que la Constitució obligava a fer un referèndum abans de cedir territori.

Les xarxes socials bullien d’indignació i acusaven Al-Sissi d’haver intercanviat les illes per suport econòmic al seu règim, i humiliat així la nació àrab. Per primer cop en més de tres anys, l’oposició va poder organitzar una manifestació al centre del Caire amb centenars de persones sense que la policia s’atrevís a dispersar-la amb la brutalitat habitual. Com a corol·lari de les desgràcies per a Al-Sissi, al mes de juny un tribunal administratiu va donar la raó a Khaled Ali i va declarar inconstitucional la transferència de les illes, en una estranya exhibició d’independència d’un sistema judicial més aviat submís.

La sentència va obrir una batalla legal i política pròpia d’un culebró televisiu. Al setembre una altra branca de l’embolicat sistema legal egipci va resoldre en favor del govern, que sempre ha assegurat que Egipte mai va arribar a posseir les illes, sinó que les administrava per petició saudita.

Xoc de poders

La pugna amenaça d’enfrontar les dues més altes instàncies de la justícia egípcia en un conflicte sense precedents. Mentrestant el Parlament, dominat pels afins al règim, diu que té l’última paraula en qüestions de sobirania. En definitiva, un embolic del qual difícilment podrà sortir Al-Sissi sense molestar l’oposició o alienar el seu aliat saudita. De fet, les relacions amb Riad s’han deteriorat, en part també pel suport egipci a Rússia i l’Iran en el conflicte sirià, en què són enemics acèrrims dels saudites.

Per mostrar la seva indignació, la companyia saudita de petroli va tallar el seu subministrament, a més de tancar l’aixeta de les ajudes financeres. Forçat a embarcar-se en un dolorós pla d’ajustament per l’FMI, la sort del mariscal va fer un gir el 8 de novembre. I és que, amb el permís de Putin, Al-Sissi pot ser el líder estranger amb qui més congenia Trump. Tota una taula de salvació.