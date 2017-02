El règim i l'oposició de Síria tornen avui a negociar la pau a Ginebra

Les negociacions de pau entre l' oposició i el règim sirià auspiciades per l'ONU es reprèn aquest dijous a Ginebra sota expectació, però sense que es prevegi una solució immediata a la guerra al país àrab, sinó més aviat amb l'esperança que aplani el camí a unes rondes "més substancials". Aquesta trobada és la tornada a la fórmula de taula única, després de les reunions separades i amb Nacions Unides d'intermediària, convocades per Rússia i Turquia.

L'enviat especial de l'ONU per a Síria, Staffan de Mistura, ha celebrat reunions bilaterals prèvies amb les dues parts en conflicte abans que aquesta tarda comencin les trobades de manera formal i, previsiblement, amb la presència del grup internacional de suport.

Les negociacions de pau, denominades Ginebra IV, es basaran en la resolució 2254 del Consell de Seguretat de l'ONU, que preveu l'establiment d'un govern "creïble, inclusiu i no sectari", un calendari per a l'elaboració d'una nova Constitució i la celebració d'unes eleccions lliures i justes.

"A Síria tots volem la transició"

De Mistura va admetre que no espera una solució "immediata" al conflicte, però la seva intenció és crear un "impuls molt proactiu" per promoure una sèrie de rondes que permetin aprofundir en les qüestions substancials per a un acord polític a Síria. Per això rebutjarà les precondicions que puguin exigir les parts a la taula de diàleg. El mediador ha alertat, a més, que seran nombrosos els intents de fer descarrilar les negociacions de pau a Ginebra i que la seva determinació és "avançar-se a ells" amb resultats i impedir que així sigui, tant a la ciutat helvètica com sobre el terreny.

Com el cas més recent d'aquests intents per boicotejar l' alto el foc en vigor des de finals de desembre i els esforços diplomàtics perquè la pau retorni a Síria, De Mistura va esmentar l'atac aquest dimarts contra un comboi que intentava portar ajuda humanitària a la localitat d'al-Waer, a la província d'Homs.