Renzi dimiteix del lideratge del Partit Democràtic

L'ex primer ministre italià Matteo Renzi ha dimitit aquest diumenge com a secretari general del Partit Demòcrata (PD), però ha deixat la porta oberta a una presentar-se de nou. La formació celebra avui una assemblea decisiva per al seu futur davant les crítiques d'una minoria que amenaça amb l'escissió.

Els crítics amb Renzi amenacen amb l'escissió si el futur congrés del PD es convoca immediatament i demanen que s'esperi a setembre o octubre per donar temps a fer un projecte comú i alguns sectors, com l'encapçalat pel president de la regió de Pulla, Michele Emiliano, exigeixin que l'exprimer ministre no opti a la reelecció.

Després de l'anunci de la dimissió, Renzi ha lamentat que les crítiques internes i l'amenaça de divisió són "un regal per a Beppe", en referència a Grillo, líder del Moviment 5 Estrelles.

Renzi ha defensat la seva decisió presa la setmana passada durant una altra assemblea d'organitzar un congrés immediat amb el desafiament de "recuperar el consens" dels electors, així com "discutir sobre els continguts i no sobre les faccions". En el seu discurs, ha defensat que un PD on "tothom se senti a casa i siguin lliures de discutir", però ha lamentat les polèmiques gratuïtes.

Renzi, que va deixar el càrrec de primer ministre el 4 de desembre després de perdre el referèndum constitucional sobre la reforma del Senat, ha explicat que ha volgut dimitir com a secretari general pel bé del partit i ha afirmat que demanar-li que plegui definitivament contradiu "una regla del joc democràtic".