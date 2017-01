Els republicans inicien el seu pla per esborrar l’era Obama

L’era del president Barack Obama s’acaba, però els republicans no en tenen prou: el seu gran objectiu és esborrar el seu llegat. El Partit Republicà, que per primer cop en una dècada té el control del Congrés i de la Casa Blanca, s’ha afanyat a dissenyar una agenda -carregada- per començar a eliminar les polítiques demòcrates dels últims anys.

“Aquesta és una oportunitat única a la vida [...]. El poble ens ha donat un govern unificat”, va assegurar ahir el legislador republicà Paul Ryan després de ser reelegit president de la Cambra de Representants. Ryan tindrà la missió de mantenir els republicans units -els legisladors afins al Tea Party no l’hi posaran fàcil- i treballar amb el futur president, Donald Trump, que vol impulsar polítiques -com les proteccionistes en matèria de comerç- que xoquen amb l’ortodòxia del seu partit.

Tot i que en campanya molts republicans van donar un suport tímid a Trump, la majoria creuen que seran capaços de cooperar per tirar endavant una agenda conservadora. El seu primer pas és eliminar la política estrella d’Obama: la reforma sanitària. Ho han intentat des que van recuperar el control de la cambra baixa el 2010 en més de 40 votacions. Obama, però, els hi ha impedit cada cop gràcies al seu poder de vet presidencial.

Els primers 100 dies

La revocació de la llei d’atenció mèdica assequible, coneguda com Obamacare, és una de les moltes iniciatives que els republicans preparen per als primers 100 dies de la presidència de Trump. El president electe ha dit que aquest legislació és “un desastre” i ha promès canviar-la per una de millor. Tot i així, no serà fàcil, ja que el seu partit no té una alternativa clara i les seves accions podrien deixar uns 20 milions de persones sense assegurança mèdica. El que és clar és que la votació per revocar la llei es farà ràpid però serà simbòlica, ja que el desmantellament s’haurà de fer de manera progressiva, com han admès els mateixos republicans.

Durant els últims sis anys, la batalla contra l’Obamacare ha definit i transformat el Partit Republicà. Els votants conservadors, molt frustrats amb les elits del seu partit perquè no obtenien cap canvi, van decidir votar, primer, per republicans afins al moviment ultradretà Tea Party i, després, per un outsider de la política, Donald Trump, com a president.

Després de la seva sorprenent victòria, Trump ha aconseguit el suport del partit i té la confiança dels votants republicans. El futur president té la intenció de marcar l’agenda legislativa del republicans, que a part de derogar l’Obamacare volen aprovar la desregulació del sistema financer, reduir els impostos amb una reforma tributària i canviar la política energètica del país amb accions que potenciïn tant la producció de petroli com la de carbó.

El ‘púlpit de la presidència’

Trump ja ha començat a utilitzar el que s’anomena púlpit de la presidència per tirar endavant les seves polítiques. De fet, ha començat fort l’any amb diversos tuits sobre Corea del Nord, Guantánamo, Ford i una iniciativa del seu partit per anul·lar el poder de l’Oficina d’Ètica de la cambra baixa. La xarxa social de l’ocell segueix sent el seu mitjà per excel·lència per informar sobre la seva futura presidència al país. Els líders republicans controlen el Congrés, però és Trump qui té, de moment, el veritable poder.