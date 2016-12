Turquia anuncia un alto el foc acordat amb Rússia per a Síria

Turquia i Rússia han arribat a un acord d 'alto el foc a tot Síria, segons el ministre d'Exteriors turc, Mevlut Cavusoglu, tot i que fonts dels grups insurgents han assegurat a l'agència Efe que no tenen constància de la treva. Per la seva banda, Dimitri Peskov, un portaveu del Kremlin ha rebutjat confirmar el pacte i s'ha limitat a respondre en una conferència de premsa que el seu govern està " constantment en contacte" amb els turcs per "di alogar sobre diversos detalls sobre les possibles converses previstes" en una hipotètica negociació.

Ankara i Moscou haurien arribat a un acord amb el govern de Damasc i grups opositors per a un alto el foc a tot el país i si, finalment, la treva entra en vigor i es manté, el règim i els rebels podrien iniciar negociacions polítiques a Astanà, la capital de Kazakhstan, sota la tutela de Turquia i Rússia.

A la taula de negociacions s'asseurien el govern sirià de Baixar al-Assad i totes les forces opositores, excepte els grups definits com a terroristes, és a dir, que el kurdo-sirià Partit de la Unió Democràtica (PYD) i el seu braç militar Unitats de Protecció del Poble (YPG), combatent contra l'Estat Islàmic (EI) al nord del país, podrien quedar fora de les negociacions perquè Ankara els considera grups terroristes.

Amb tot, el punt clau és el futur d'Al-Assad. Segons el ministre turc, Ankara continua oposant-se a què no es pot permetre que continuï al poder però ha suavitzat les seves posicions per tal d'evitar més enfrontaments amb el Kremlin, el gran aliat del dictador sirià. La setmana passada Rússia, l'Iran i Turquia van insistir que estan preparats per ajudar a negociar un acord de pau després de mantenir converses a Moscou on van adoptar un pla que estableixi els principis de qualsevol acord ha de adherir a la declaració.

"Hi ha dos textos preparats en una solució a Síria. Un és sobre una solució política i l'altre és un alto el foc i poden ser implementats en qualsevol moment", ha dit Cavusoglu.

Aquest acord es produeix dues setmanes després que tots dos països van auspiciar un alto el foc a la ciutat d'Alep, al nord del país, que va permetre l ' evacuació de milers de civils i combatents rebels que van traslladar-se a Idlib, controlada per rebels.