El secretari de Defensa dels EUA diu que el país estudia subministrar armament letal a Ucraïna

El secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, ha anunciat aquest dijous en una visita a Kíev, coincidint amb la celebració del dia de la independència, que Washington està estudiant la possibilitat de subministrar armament letal a Ucraïna. Ho ha comunicat després de reunir-se amb el president ucraïnès, Petró Poroixenko.

540x306 El secretari de Defensa dels EUA i el ministre de Defensa ucraïnès, Stépan Poltorak, en una cerimònia de benvinguda a Kíev / GLEB GARANICH / REUTERS El secretari de Defensa dels EUA i el ministre de Defensa ucraïnès, Stépan Poltorak, en una cerimònia de benvinguda a Kíev / GLEB GARANICH / REUTERS

Mattis ha assegurat que els Estats Units estan estudiant aquest assumpte i que, quan torni al seu país, presentarà a la Casa Blanca tot un seguit de recomanacions a partir del que ha vist i de la informació que ha rebut d'Ucraïina. "L'armament defensiu no pot provocar a ningú, excepte a l'agressor, i Ucraïna no és un agressor, sinó que lluita pel seu territori", ha explicat el secretari de Defensa nord-americà, que ha manifestat la intenció dels Estats Units de seguir facilitant ajuda a Ucraïna.

Ucraïna està duent a terme tot un seguit de reformes en l'àmbit militar i de seguretat i ha demanat reiteradament a diversos països subministrament d'armament letal, però de moment només n'ha rebut de Lituània, tal com va especificar el ministre de Defensa ucraïnès, Stepán Poltorak. Mattis ha subratllat que dona suport a aquestes reformes perquè contribueixen a augmentar l'eficàcia de les Forces Armades d'Ucraïna.

Poroixenko ha agraït als EUA la seva ajuda militar, que ha estat proporcionant a Ucraïna des de l'inici, l'estiu del 2014, de l'agressió al seu territori per part de la veïna Rússia. Tot i així, el president no ha volgut donar detalls de la seva conversa amb Mattis: "El debat d'aquests assumptes s'ha de fer silenciosament fins que no hi hagi una decisió definitiva". Només ha anunciat que estava "content" de com havia anat la trobada.