Els EUA i el Japó, els primers a condemnar l'atemptat de Barcelona

El secretari d'estat dels Estats Units, Rex Tillerson, i el ministre d'afers exteriors japonès, Kono Taro, han sigut els primers representants internacionals a presentar les seves condolences a les víctimes de l'atemptat d'aquest dijous a Barcelona.

En una roda de premsa en què Tillerson i Taro han presentat les conclusions de la reunió sobre la crisi nuclear amb Corea del Nord, el secretari d'estat dels EUA ha lamentat "la mort i les lesions que s'han produït a tantes persones innocents, una vegada més" i ha demanat als nord-americans que siguin a la capital catalana que "avisin els seus éssers estimats que es troben bé".

Rex Tillerson s'ha dirigit als terroristes de tot el món per fer-los saber que els Estats Units i els seus aliats "estan resolts a trobar-los i portar-los a la justícia".

US Secretary of State Rex Tillerson on #Barcelona attack: "We ask US citizens in the rea to let your loved ones know you are safe." pic.twitter.com/wayehL7xsD — CNN International (@cnni) 17 d’agost de 2017

Pocs minuts després, Donald Trump també ha condemnat l'atac a Barcelona en un tuit

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 d’agost de 2017

Mica en mica han arribat les reaccions dels principals líders polítics europeus, com el francès Emmanuel Macron.

Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 d’agost de 2017

Terrible reports from Barcelona. My thoughts are with those killed and injured, and the emergency services working to save lives.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 17 d’agost de 2017