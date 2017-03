Una seixantena de morts en l'esllavissada d'un abocador a Etiòpia

La desesperació empeny pares i mares a seguir buscant entre un munt d'escombraries pudentes en un barri de barraques de la capital etíop, Addis Abeba, que ha quedat ensorrat en un esllavessiment d'un abocador. L'incident ha causat la mort d'almenys una seixantena de morts, i tant familiars com operaris intenten localitzar supervivents o els cossos de més víctimes. "Els meus nens, els meus fills, la meva petita filla," cridava un home sense rumb fix mentre les llàgrimes corrien per les seves galtes. Els veïns han explicat que no troba quatre fills.

A mesura que els serveis d'emergència continuen excavant entre les tones d'escombraries d'aquest immens abocador, el nombre de víctimes mortals, la majoria dones, augmenta sense parar. Dotzenes de persones continuen desaparegudes, mentre que la majoria dels ferits ja han abandonat els hospitals, excepte els més greus que segueixen rebent atenció mèdica.

En el moment del lliscament, més de 150 persones es trobaven a l'abocador Koshe, el més antic de la capital. Alguns remenaven entre les escombraries per trobar alguna cosa de valor per menjar, d 'altres vivien allà en cases sense condicions, segons un comunicat d'Amnistia internacional, que ha acusat el govern etíop d'un desastre "totalment evitable". L'organització, a través del seu director regional, Muthoni Wanyeki, ha criticat que les autoritats permetessin que centenars de persones visquin a prop d'aquest abocador, enmig de pobres condicions higièniques.

"Aquestes persones, incloses moltes dones i nens, no tenien una altra opció que viure i treballar en un ambient tan perillós a causa del fracàs del govern a l'hora de protegir el seu dret a un habitatge adequat i a un treball decent", ha afegit Wanyeki, que ha exigit una investigació per aclarir les causes. A més, Amnistia reclama un habitatge digne per als supervivents, ja que moltes de les cases han quedat totalment enterrades sota de tones de residus.