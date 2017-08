Una senadora conservadora es vesteix amb un burca al Senat australià

La líder del partit australià d'extrema dreta One Nation, Pauline Hanson, ha assistit a una sessió del Senat del seu país vestida amb un burca. La intenció de Hanson, obertament antiislamista, era provocar, i reiterar la seva proposta de prohibir aquest vel islàmic a Austràlia. La senadora ha dit que "molts australians volen la prohibició del burca" i que caldria aplicar-la "a causa de la situació d'inseguretat i les amenaces terroristes".

L'entrada de Pauline Hanson a l'hemicicle ha provocat les critiques d'altres senadors i la reprovació pública de George Brandis, líder del govern al Senat i fiscal general de l'estat. Brandis ha advertit a Hanson que les seves paraules podrien constituir un delicte i li ha recordat que 500.000 australians practiquen la fe islàmica. "Ridiculitzar aquesta comunitat, [...] i fer burla de les seves conviccions religioses és una cosa horrible, i li demano que reflexioni sobre el que ha fet", va dir Brandis, que va afegir que no prohibiran el burca.

El discurs del fiscal Brandis ha tingut el suport de membres de l'oposició laborista. "Una cosa és fer servir el vestit religiós com un acte de fe sincer, i un altre és usar-lo com un truc aquí a la cambra", ha assegurat el senador laborista Penny Wong. Per la seva banda, el líder dels Verds, Richard Di Natale, ha felicitat Brandis per la seva intervenció, que ha qualificat de "forta, apassionada i personal".

Pauline Hanson ha protagonitzat diverses polèmiques des de la seva elecció com a diputada al parlament, l'any 1996. El 2016 va pronunciar un discurs extremadament criticat a Austràlia en què va assegurar que el país estava sent "submergit pels musulmans". També va fer front a peticions de rectificació fa dos mesos després que suggerís que els estudiants amb autisme havien de ser apartats de les aules.