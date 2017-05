Qui serà primer ministre a França?

Des de la victòria d’ Emmanuel Macron diumenge 7 de maig, la incògnita de qui serà el seu primer ministre ha fet ballar caps a tota la premsa francesa. Si bé alguns mitjans havien apuntat que el nou president de França anunciaria el nom de la seva mà dreta una vegada investit, aquest mateix diumenge el seu responsable de comunicació ho ha negat sense precisar quan es desvelarà el misteri.

De fet, el nou president ha tingut cura de guardar la identitat del cap de govern amb pany i clau -va assegurar que no ho diria a ningú-, però sí que s’han fet públiques alguna de les particularitats que tindrà el successor de Bernard Cazeneuve. Per exemple, aportar una majoria estable a l’Assemblea Nacional, deixar enrere la divisió dreta-esquerra, tenir experiència política o bé encarnar la renovació política. De fet, entre els perfils que encaixarien amb el nou inquilí de Matignon hi ha tres hipòtesis: la nominació d’una figura del partit Els Republicans, l’elecció d’un macronista fidel o bé la d’un socialista pròxim al moviment i al nou president, però també ben vist per la dreta francesa. És per això que els noms que han sonat són el d’ Edouard Philippe, Richard Ferrand, però també el de François Bayrou, Jean-Yves Le Drian i Sylvie Goulard.

Edouard Philippe sembla que encapçala la llista. L’alcalde de Le Havre, de 46 anys, va iniciar el seu militarisme al Partit socialista, il·luminat per la figura del reformisme d’esquerres que representava Michel Rocard, abans de passar-se al camp d’ Alain Juppé. “Vaig créixer en un ambient més aviat d’esquerres on es votava socialisme”, va confessar en una entrevista a la revista 'Le Point'. Philippe encarnaria la renovació política ja que no ha ocupat cap càrrec en la primera línia de l’escena política francesa. L’elecció d’un home de dretes –moderades- com Philippe podria ser clau també per teixir i entretenir les bones relacions amb una part d’ Els Republicans al mateix temps que ajudaria a l’equip de Macron a acabar de formar la llista de les eleccions legislatives del rebatejat La República en Marxa. De fet, dels 428 candidats que ja es van presentar aquesta setmana, cap candidat d’Els Republicans s’ha unit fins ara a la marxa de Macron. Molts d’ells, esperen que el nou president els enviï un senyal com ara un primer ministre de dretes.

Un altre nom que ha sonat amb força és el del secretari general d’En Marxa!, Richard Ferrand. Diputat socialista del Finisterre, a la Bretanya francesa, ha estat la mà dreta de Macron durant la marxa a l’Elisi i un dels primers parlamentaris ha unir-s’hi. De fet, Ferrand va treballar colze a colze amb el llavors ministre d’Economia per escriure la llei Macron, de la qual va ser ponent. I des de llavors, els dos homes no es van separar. Com Macron fa dos anys, Ferrand era fins ara un desconegut del gran públic.

L'equip del president ja ha anunciat alguns dels llocs claus del gabinet com Alexis Kohler, que serà secretari general de l’Elisi; Ismaël Emelien, conseller especial; i Patrice Strzoda, director del gabinet del president. Si aquest diumenge s’anuncia finalment el nom del primer ministre, no serà fins dilluns que es formi el nou govern sota la presidència de Macron, que comptarà amb 15 ministres, la meitat d’ells dones si el president segueix el principi de paritat a la qual s’ha compromès.