Una setantena de morts al Perú pels forts temporals

Un nou front de pluges amenaça d’agreujar la situació al Perú, on, per les inundacions de les últimes setmanes, provocades per greus temporals, ja han mort 75 persones i hi ha 263 ferits, 20 desapareguts, uns 100.000 damnificats (que han perdut casa i pertinences) i 630.000 afectats, segons l’últim balanç oficial. El servei meteorològic nacional va avisar ahir que les precipitacions s’intensificaran durant aquesta setmana, especialment a les regions de la costa nord del país, que ja són les que més han patit les conseqüències de les pluges dels últims dies. “Ens espera una setmana complicada. És molt probable que seguim patint esllavissades de terra”, va advertir ahir el primer ministre, Fernando Zavala.

Davant el pronòstic, el ministeri d’Educació ha cancel·lat les classes a Lima fins, com a mínim, demà. A la capital peruana hi ha districtes que fa més de tres dies que estan sense subministrament d’aigua, ja que la caiguda d’allaus de fang sobre el riu Rímac, la principal font d’abastiment d’aigua de la zona, n’impedeix la potabilització. Passa el mateix a Trujillo, la capital de la regió de La Libertad: el centre de la ciutat es va inundar dissabte i des de llavors unes 350.000 persones, més de la meitat de la població, no tenen accés a aigua potable. El govern ha repartit 2.000 tones d’ajuda humanitària entre els més afectats, mentre les víctimes i els danys segueixen augmentant a tot el país i ja hi ha més de 12.000 cases que s’han ensorrat.

Ajuda dels països veïns

Els països veïns s’han mobilitzat aquests dies per ajudar els peruans. L’Equador va repartir ahir 3.000 racions d’aliments per cobrir esmorzars, dinars i sopars, i el president de Colòmbia, Juan Manuel Santos, va anunciar que hi enviarà 30 tones d’ajuda i quatre helicòpters.

Les inundacions són conseqüència d’una situació atípica derivada del fenomen climatològic del Niño, que es dona quan s’escalfa la superfície marina del litoral peruà i provoca el desbordament de rius i esllavissades. La temperatura de l’aigua del mar és tan elevada, que a la ciutat de Trujillo, per exemple, acumulen aquests dies deu graus per sobre de la mitjana habitual.