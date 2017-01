França reclama a Trump que eviti "provocacions" en el conflicte israeliano-palestí

Representants d'una setantena de països de tot el món es reuneixen aquest diumenge a París per tractar de la situació del conflicte israeliano-palestí a pocs dies de la presa de possessió del nou president dels EUA, Donald Trump.

Amb una política molt més pròxima al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, el futur president dels EUA vol traslladar l'ambaixada del seu país de Tel Aviv, on ha estat els últims 68 anys, a Jerusalem, el que atorgaria 'de facto' la capitalitat d'Israel a aquesta disputada ciutat.

El ministre d'afers estrangers francès, Jean-Marc Ayrault, ho ha qualificat de "provocació" i ha assegurat que tindria "serioses conseqüències sobre el terreny". Per Ayrault, amb posicions unilaterals no s'avança en el camí de la pau.

Israel, en contra de la trobada de París

Aquesta trobada de París, convocada per França, ha exaltat els ànims del govern israelià que ho considera un gest "futil", en paraules de Netanyahu, i una manipulació dels palestins, que no participen directament en la reunió com tampoc no ho fa cap delegació israeliana.

Sobre la taula hi ha una declaració que vol refermar el compromís dels dos estats és l'única via possible a pocs dies de l'inici de l'era Trump. "Una solució negociada de dos estats, Israel i Palestina, vivint l'un al costat de l'altre en pau i seguretat, és l'única via per arribar a una pau duradora", diu el text.

La reunió arriba poques setmanes després que el Consell de Seguretat de l'ONU, amb el consentiment dels EUA, condemnés la política d'expansió dels assentaments israelians que, precisament, posa en dificultats la proposta dels dos estats.

El gest va aixecar més polseguera encara en les difícils relacions entre el govern israelià i l'administració Obama i el futur president dels EUA, Donald Trump, va assegurar aleshores que les coses anirien diferent quan ell arribés al poder.