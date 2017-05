El Partit Socialista francès ataca Valls pel seu "oportunisme"

El candidat del Partit Socialista francès a les eleccions presidencials, Benoît Hamon, que va treure només un 6% dels vots a la primera volta, ha criticat durament, aquest dimecres, el seu excompany de partit i exprimer ministre amb François Hollande, Manuel Valls, qui és, segons Hamon, un "oportunista".

Valls va anunciar aquest dimarts per sorpresa que volia presentar-se a les eleccions legislatives amb la formació del guanyador de les presidencials, Emmanuel Macron, que va ser, també durant el mandat d'Hollande, ministre d'Economia.

Quan va fer aquest anunci, Valls va dir que el PS i la resta de "vells partits" o estan morint o estan morts.

"És tot molt trist. És el final d'un cicle, del qual jo, com a candidat a les presidencials, en tinc una part de la responsabilitat", ha dit aquest dilluns en una entrevista a 'France Info' Hamon, que va guanyar a les primàries davant de Valls.

540x306 L'exprimer ministre socialista Manuel Valls. / Robert Pratta / REUTERS L'exprimer ministre socialista Manuel Valls. / Robert Pratta / REUTERS

"La meva intenció, però, és reconstruir l'esquerra; amb Valls o sense. I crec que ho podem fer. Hi tinc fe, i aquesta fe és més prometedora que l'oportunisme compulsiu d'alguns", ha dit el candidat socialista en referència a Valls.

Problemes per Valls

De moment, però, tot i l'anunci de Valls de voler concórrer a les legislatives amb En Marxa, aquest moviment assegura que l'exprimer ministre incompleix els criteris que ha establert el nou president francès, Emmanuel Macron.

"La nostra comissió nacional d'investidura no pot analitzar la candidatura de Manuel Valls perquè no està afiliat al nostre partit. Per tant, de moment, Valls no compleix els nostres criteris", ha dit el responsable de la comissió d'investidures d'En Marxa, Jean-Paul Delevoye, aquest dimecres.