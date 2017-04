Els sondejos preveuen un duel Macron - Le Pen

Els últims sondejos en intenció de vot, fets públics divendres, pronosticaven que Macron i Le Pen passaven a la segona volta amb un 24,5% i un 22,5%, respectivament. Els dos estan al capdamunt de les enquestes, en un pols ajustat, des del mes de març, quan el liberal va escalar posicions després de rebre importants suports i de destapar-se l’escàndol dels sous ficticis que va fer perdre punts al conservador Fillon.

Per sota de Macron i Le Pen se situen els altres dos favorits: Fillon, amb un 19,5%, i Mélenchon, que des de l’esquerra independent s’ha situat en el 18,5%, es disputarien la tercera posició. Molt al darrere hi ha el socialista Hamon, que després del debat televisiu del 20 de març entre els cinc aspirants a la presidència, va iniciar una caiguda imparable fins a situar-se en un 7% en intenció de vot.

El Front Nacional i la dreta conservadora són els partits amb un electorat més fidel. En el cas de Le Pen, un 85% dels votants estan segurs de la seva decisió; en el de Fillon, un 83%. La seguretat del vot de Macron i Mélenchon, en canvi, no és tan alta; d’un 73% per al primer i d’un 67% per al segon.

Grau de fiabilitat

Els sondejos a França havien sigut fiables fins ara. Tenint en compte que qualsevol enquesta té un marge d’error d’aproximadament el 3%, els instituts de sondejos francesos, per a la segona volta de les eleccions presidencials del 2012, havien apuntat un 53% per a Hollande davant d’un 47% per a Sarkozy. Els resultats van ser d’un 51,64% dels vots per al socialista i d’un 48,36% per al conservador. El novembre de l’any passat, però, els sondejos van punxar. Va ser en les primàries del partit de la dreta conservadora. Mentre que les enquestes pronosticaven que Juppé i Sarkozy es disputarien el lideratge en una segona volta, els dos aspirants van ser sobrepassats per Fillon, amb un 44%. Els casos recents del Brexit, el triomf de Trump o el no a l’acord de pau amb les FARC a Colòmbia han mostrat la feblesa dels sondejos arreu.