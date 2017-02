Trump i Trudeau es comprometen a reforçar els lligams comercials

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebut aquest dilluns a la Casa Blanca el seu homòleg canadenc, Justin Trudeau. Trump i Trudeau lideren dos països que són aliats naturals però defensen polítiques contraposades, de manera que amb aquesta visita s'obria una nova era de relacions bilaterals.

Després d'assistir a una taula rodona amb líders empresarials i emprenedores, els dos presidents s'han reunit i posteriorment han oferit una roda de premsa en què han manifestat una voluntat mútua de mantenir la bona relació que han tingut històricament el Canadà i els EUA.

"Establirem ponts de cooperació i de comerç", ha dit Trump, assegurant que la reunió ha estat molt productiva, fet que també ha destacat Trudeau. "El pilar fonamental de les relacions entre els nostres països ha sigut el respecte mutu. Les relacions entre nacions són complexes", ha matisat el president del Canadà.

Trudeau també ha destacat que "mantenir lligams econòmics és vital per l'èxit dels dos països".

Els seus discursos no han sigut tan alineats quan han parlat d'immigració i seguretat. El nord-americà ha dit que mai estarà "del tot segur" de com de controlada està la frontera nord i que ell havia promès fer fóra els criminals i "la gent dolenta" i que és el que està fent.

Trudea per la seva banda, ha evitat criticar el rumb de la nova administració i ha dit que ell no és ningú per dir a un país veí com ha de governar però que seguirà intentant que el seu país sigui "un exemple positiu" en acollida de refugiats i que el fet que el Canadà mantingui obertes les seves fronteres no implica que no tingui en compte la seguretat.