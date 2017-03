Les tecnològiques es protegeixen

Alguns dels gegants tecnològics estudien els documents de la CIA revelats per Wikileaks que mostren les debilitats en la seguretat dels seus productes. El seu objectiu és assegurar la privacitat dels seus clients. El portal de les filtracions va publicar dimarts el suposat mètode de l’agència d’espionatge dels Estats Units per accedir a telèfons, televisors i ordinadors.

Els documents filtrats revelen com els serveis secrets nord-americans exploten les febleses tant dels sistemes hardware com software, i ho fan sense informar-ne els fabricants. A més, també expliquen les seves estratègies per convertir alguns del productes tecnològics en micròfons.

Apple va assegurar que les seves “anàlisis preliminars” indiquen que “moltes” de les vulnerabilitats que s’esmenten en l’arxiu de la CIA filtrat “ja es van arreglar en l’última versió del sistema operatiu iOS”. “Continuarem treballant per afrontar les vulnerabilitats identificades”, van dir en un comunicat poc després de la filtració.

Microsoft, Google, Samsung i WhatsApp van dir que estan investigant l’assumpte, tot i que no tots van fer declaracions oficials. En una breu nota, Microsoft va afirmar que està “al corrent de l’informe” i que ho està “revisant”. Però no hi ha hagut cap declaració específica sobre la qüestió després de la publicació dels documents de la CIA.

Samsung, per la seva banda, va subratllar que la seguretat i la privacitat dels seus aparells són una “prioritat”. En els documents filtrats s’assegura que la CIA pot convertir alguns dels seus televisors intel·ligents en micròfons encoberts. La companyia sud-coreana va assenyalar que investigarà “de manera urgent aquestes qüestions”.

A la recerca del filtrador o pirata

La CIA i l’FBI han obert conjuntament una investigació criminal federal per esbrinar l’origen de la filtració dels documents a Wikileaks, segons van informar ahir diversos mitjans nord-americans. Els investigadors miraran de determinar si la revelació dels documents es va fer des de dins de l’agència d’espionatge o si va ser producte d’un ciberatac.

A més, es farà un informe per estudiar els perjudicis causats per la filtració, segons va explicar una font oficial al diari USA Today. De moment, segons la CNN, la CIA creu que els documents filtrats són autèntics, tot i que encara no estan segurs si tots ho són, o si alguns han sigut alterats.

El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, va assegurar en la seva roda de premsa diària que el president nord-americà, Donald Trump, està “extremament preocupat” per la filtració. Trump -que durant la campanya va lloar Wikileaks per la revelació de missatges electrònics tant del Partit Demòcrata com del cap d’equip electoral de la seva rival, Hillary Clinton- pensa actuar amb fermesa contra les filtracions.

En les últimes setmanes, revelacions fetes des dels seus serveis secrets sobre contactes d’assessors seus amb Rússia van provocar la primera dimissió del seu govern: el seu assessor de Seguretat Nacional, Michael Flynn. L’escàndol sobre la ingerència de Moscou en les presidencials nord-americanes ha causat un enfrontament entre Trump i la comunitat d’intel·ligència.

D’altra banda, la filtració de documents de la CIA a Wikileaks probablement augmentarà la desconfiança de Silicon Valley amb els serveis secrets dels Estats Units. Les seves relacions ja van quedar molt perjudicades després de les revelacions de l’exanalista de la CIA Edward Snowden.